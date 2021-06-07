新华社北京6月7日电 题：平安高考·温馨高考·诚信高考——2021年高考工作透视

新华社记者王鹏、胡浩

2021年全国高考报名人数1078万，再创历史新高。与此同时，第三批高考综合改革省份新高考落地，做好今年高考工作责任重大。

在各地区各有关部门共同努力下，2021年高考工作正顺利开展、平稳推进。一个平安、温馨、诚信的高考环境，助力千万学子以昂扬的姿态走进考场，在自己的人生之路上踏出坚实的一大步。

保障“平安高考”

7日上午8时许，云南省漾濞一中高考考点外，不时有考生经过体温监测点，径直走向为他们开设的“板房考场”，迎来他们人生中的一次“大考”。

同一时间段，远在千里之外青海省果洛藏族自治州的果洛州民族高级中学，考生也陆陆续续走进学校操场的棉帐篷考场中，等待考试的开始。

就在十多天前，漾濞县和果洛州玛多县分别发生了6.4级和7.4级地震。面对这道“加试题”，打造安全的考场环境成为当地实现“平安高考”的关键。

“鉴于近期低度有感余震偶发，为保障高考安全平稳进行，漾濞县启用了13个‘板房考场’。”漾濞县教育体育局副局长田润海介绍，“板房考场”通过搭建遮阴网、配备风扇空调等，为考生营造良好舒适的考试环境。

而在果洛州民族高级中学操场上35个棉帐篷考场中，除听力播放设备、无线电信号屏蔽设备外，还精心安装了护眼灯、电暖气等，并设置候考区、考试区、考务区和防疫隔离区等功能区域。

在疫情防控大背景下严格做好高考防疫工作，实现“健康高考”成为各地今年高考工作的一项“必答题”。

在广东，今年高考历史上首次在病房设置高考考场，为广州两名新冠肺炎阳性考生提供考试服务。广州市所有应考考生和考务人员考前100%完成两轮核酸检测，考务人员100%接种疫苗，各考点100%完成环境样本核酸检测。

北京市要求一线考务工作人员全部接种疫苗，并组织全体考务工作人员进行核酸检测，要求参与考务工作人员须持有7日内核酸检测阴性证明；组织对全体考生进行考前14天健康监测。

虽然各地防疫措施规范严密，但在执行过程中同样不乏人文关怀。

安徽省教育招生考试院副院长胡雨生介绍，安徽省在不影响考生学习生活的前提下，提前14天对考生“安康码”进行监测，实现精准核验；考试过程中对体温测量异常的考生，安排在备用或隔离考场考试，并补足耽搁的时间。考虑到7日下午天气炎热，六安市各考区、考场将统一启用空调设备，以保障考试顺利进行。

安心的考场环境、舒心的防控举措，使得考生专心答题、踏实应考。

走进考场前，果洛州民族高级中学考生岗措面带微笑，她说：“老师之前已经反复叮嘱，我们也做了充分的准备。帐篷考场的环境比我预想的还要好，我对这次考试也挺有信心。”

营造“温馨高考”

记者了解到，各地出台多种举措，在交通出行、心理辅导等方面提供精心服务，为考生营造温馨的环境。

忘带准考证、身份证，是每年高考都会有考生出现的情况。7日上午开考前，重庆育才中学考点一名老师发现，全班考生的准考证都忘在宾馆里。现场民警立即驾驶警车赶赴宾馆，原本半个小时的路程仅用10多分钟就取回准考证，全班考生顺利进入考场。

今年高考期间，重庆公安部门开通交通保畅、应急救援、身份证办理等三个“绿色服务通道”，为忘带证件、遇到交通拥堵等困难的考生提供应急通行便利和摩托车救急送考等便民服务。

今年是湖南“新高考”落地的第一年，原本两天的高考时间变为三天。由于考生的自选科目不同，部分考生需要接连转场考试，而连续两场考试间仅有75分钟的转场时间。

“本着全心为考生服务的精神，考点做了周密的安排，为需要转考的考生设置了转场场地。考点将在转场区安排专人值班，开好空调，备好医务人员、药品、饮用水，让考生不必出考点再进考点，能在75分钟之内得到充足的休息。”湖南省株洲市第二中学考点副主考蒋凯说。

在长沙市雅礼中学考点，心理咨询室的心理老师路得开着房车来了，这是她为考生们提供心理疏导的第6年。路得告诉记者，房车既可以给孩子们提供好的休息环境，也保护了孩子们的隐私。

近年来，各地为残疾考生等困难群体提供多种便利，保障残疾人平等参加高考的合法权益。

教育部考试中心相关负责人介绍，今年为11名盲人考生单独命制了盲文试卷，是高考历史上涉及省份和人数最多的一次。同时，全国考试战线为近9000名各级各类残障考生提供多种便利。

务求“诚信高考”

走进重庆市第十一中学考点，考场入口、休息区等地都张贴了详细的考点平面示意图。距离考场约50米外的候考区，如有蓝牙耳机等电子设备便会出现杂音，无法正常使用。

现场工作人员介绍，这是无线电管理部门在现场开展巡检监测，可以及时发现处置利用高科技手段的作弊行为。此外，每个考场还配备了金属探测仪、身份证检测仪等，用于检测学生身上是否有违禁品和验明身份。

重庆市第十一中学正是全国各地严格考场纪律的一个缩影。公正安全是高考的底线，对于维护教育公平和考生合法权益至关重要。

为确保试题试卷安全保密，在试题试卷命制、印刷、运送、保管、整理分发等各考试工作环节，实施一岗多控、人技联防，试卷运转环节全程无死角的视频监控、轨迹跟踪，实现了无缝链接。

在依法打击涉考违法犯罪方面，公安部加强网上巡查执法，对涉考谣言等危害高考安全的有害信息及时发现、快速处置，严防传播扩散。同时部署各地在考前集中开展清查行动，依法查处打击线上线下组织考试作弊等违法犯罪活动。

此外，高考前夕，各地公安机关也会同有关部门，组织开展对考点周边出租房屋、中小旅店、网吧等治安复杂场所安全检查、清理整治，全面摸排可能影响考试安全的矛盾纠纷和风险苗头，及时采取针对性措施化解处置。

一方面在考场外营造风清气正的考试氛围，另一方面也要在高考进行中加强考场管理，严把考场纪律。

严格遴选，确保考务人员执行考务规定——

湖南省株洲市第二中学考点主考曾湘漳介绍，“新高考”有很多新变化，对组考工作而言也是新挑战。因此组考过程中考点秉持“四个严格”，即严格选人、严格培训、严格落实各项规范程序和纪律要求、严格追责，确保稳妥平安推进高考。

诚信考试，也是高考不变的要求和准绳——

上海市教育考试院要求考生须携带《考生考试安全承诺书》进入考点，并在进入考场时交予监考员。严禁携带手机、智能手表、手环、涂改液等违禁物品进入考场。

记者了解到，高考结束后，在招生录取期间，有关部门还将开展招生预警或案例宣传，提醒考生和家长避免上当受骗。（参与采写：郑天虹、杨淑馨、张子琪、严勇、周畅、柯高阳、谢樱、吴振东）

(责编：郝江震、牛镛)