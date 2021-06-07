原标题：合肥是如何实现就近高考的

今年，合肥市区有3.5万名考生报名参加高考。与前些年不同的是，今年的6月7日和8日，为了高考，合肥全城“大迁徙”的场景将不再出现。

对于合肥市高三学生家长陈庆利来说，今年的4月14日是一个值得铭记的日子。这一天，悬在全家人心头上的一块大石终于放下。

今年春节期间，陈庆利就被班上其他家长拉进了“高考置换房”微信群。看到群里接二连三的订房成功信息，陈庆利和丈夫按捺不住了。2月28日一大早，他们先是开车到合肥市一中考点附近的酒店，预订了一个单间和一个标间——准备一个给孩子住，一个夫妻二人“陪考”住。随后，他们又前往合肥八中、合肥十中考点附近，分别又订了2套房。

“不知道孩子会分在哪个考点，但班上几乎所有家长都订了‘高考房’，准备等到考点公布那天，大家再互通信息，进行房间‘置换’。这么多房间，总能派上用场。” 陈庆利解释。

事实上，合肥市区绝大多数高考考生家长都有过类似的烦忧。作为单一高考考区，合肥市区每年有约3万名考生，以往考点随机编排，高考考点和考生住家相距甚远的情况屡屡发生，由此给部分考生在交通、住宿、饮食等方面带来诸多不便。

今年4月14日，合肥市教育局发布一条重要公告，使得这一现状有了根本改观：“在合肥市委市政府、安徽省教育厅、省教育招生考试院重视和推动下，报经市招委同意，合肥市教育考试院在合肥市区设立分考区，实现高考考点就近安排。”

“通过划分虚拟分考区，允许考生自主就近选择考区，这在全国都算首创。”合肥市教育考试院院长陈毅红说。

全城“大迁徙” 炒热“高考房”

依据刚刚公布的第七次人口普查数据，合肥现有近937万常住人口，已然跨入了特大城市行列（城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市——记者注）。近年来，这座被誉为“黑马”的城市经历了飞速的城市化进程，合肥市区人口和面积大幅增长。

教育资源的布局必须紧跟城市化的脚步。从2007年起，合肥市先后将合肥一中、八中、七中、十中等省级示范高中，以及合肥市四十六中学、合肥师范附属小学等名校从原来布点过密的老城区迁出，向外扩散。在此基础上，近年来又通过集团化办学的模式，快速新建一大批优质学校，实现教育资源均衡覆盖。

在这种形势下，合肥市区单一考区的覆盖半径急剧扩大，学校与学校以及学校与住家之间的距离越来越大。有业内人士曾测算过，从理论上来说，一名考生所在高中与最远考点的距离可能是42公里。

高考那两天，可以说是一次全城的“大迁徙”。

“以往，经常有考生反映，在宾馆睡不着觉，影响考试发挥；有人分到的考点远，早上打不到车；有考生所住酒店电梯故障，人被锁住了……”合肥市第六中学高三班主任马超见证了多届高考中的“小插曲”。

“去年合肥市区设有24个高考考点，意味着每个家长和考生要面对24分之一的概率，谁都不知道会被分到哪个考点，因此心里没有底。”他说。

“女儿刚上高一时，很多家长就在群里讨论，说高考是‘东西南北大挪移’，大家心里很慌，不知道今后被‘分配’到哪里。”合肥市人大代表陈巧妹早早地就感受到了身为家长的这种焦虑。

她认为，考点离家太远，给考生和家长带来财力和体力上的损耗，万一有什么证件丢了，还得来回跑。为了维护秩序，公安、交警、城管等部门出动大量执法人员，耗费巨大的行政资源。

在绝大多数家长看来，要想避免这种“长途迁徙”，“高考房”是最为现实的不二选择。不过，并不是所有的家长都能确保一房在手——有些位于新区的考点附近人口稀少，鲜有宾馆。

吴女士告诉中青报·中青网记者，去年自己的孩子参加高考，被分到离家20多公里外的考点。因为没有及时订房，考点附近的酒店全部满员。

吴女士一家三口只能选择“长途跋涉”。高考当天上午，吴女士一家三口5点半就起床，赶赴考场，中午没有办法回家，就在车上将就休息一下，午餐也只能吃外卖。

高考房成为刚需，由此导致部分考点附近的酒店取消折扣，有的酒店甚至翻倍涨价。心切的家长们只能早早“囤”起客房，时不时地还要与酒店联系，确保房间被留下来。

安徽省人大代表沈锦霞曾调研了解到，有位家长提前预订了9个考点附近的宾馆客房。客房价格也水涨船高，普通宾馆一天的价格可以轻松过千元。

“某宾馆一个不足10平方米的房间，只有一张简陋的单人床和一个简单装修的洗手间，一晚上就要1300元。由于考生人数众多且集中，一些考点附近的小旅馆大多人满为患，甚至附近居民也看到商机，短期出租自住房。”她说。

在陈庆利和很多考生家长看来，一房在手，也不能保证万事无忧：高考期间住酒店，孩子能不能睡得好？在酒店叫外卖，或是在外面小饭店吃快餐，食品安全能不能保障……

今年，随着新政出台，考生可以选择离家较近的分考区，尽管考点是随机分配的，但是离家的半径限定在考区之内。相较以前，路上的距离已经大大缩小，大部分考生会选择住在家里。

5月30日，中青报·中青网记者在合肥市第五中学考点附近的一家酒店了解到，目前各种房型均有余房，预定量较去年有所减少。此外，酒店根据今年高考新政策，专门推出午休房，价格为388元一间。对此，有酒店界业内人士分析，新政出台之前，家长并不知情，都已订好房间，因此今年高考期间的订房率没有太大起伏，但是明年起，“高考房”肯定会迎来下行趋势。

考区改革“箭在弦上”

本次合肥就近高考政策的出台，离不开社会各界的呼号奔走。早在2016年的安徽省两会上，安徽省人大代表沈锦霞就建议，教育主管部门就近划分考点，减少长途跨区域参考的情况发生，也减轻考生家长订酒店的经济负担。

同样，陈巧妹也在持续呼吁，让合肥市区高考考生就近参加考试。2019年的合肥市两会上，她建议，设立区级招生考试机构，根据考生高中所在行政区域安排高考考点；2020年合肥市两会期间，她再次建议，全市应再建一批标准化考点，为就近安排考点创造条件。“希望教育部门参照考生居住地、所在学校等情况，运用大数据分析，合理分配考点。”

据了解，按照教育部高考考务工作规定，高考考生的考场和座位号由省级招生考试机构以考区为单位随机编排，而合肥各区没有单独设立招生考试机构，这成了“分设考区”面临的最大制度障碍。

陈毅红坦言，没有设立区级招生考试机构是由特殊历史原因造成的。尽管合肥市下属的四县一市已各自设立考区，但是合肥市区只能作为单一考区——体量超大，且长期运行。

据陈毅红介绍，全国范围内，省会城市未设立区级招生考试机构的已属少数。从安徽16个地级市来看，目前芜湖、马鞍山等市也与合肥情况一样，出于同样的原因导致市区成为单一考区，但其考试人数与考区面积比合肥少了很多，因而“长途跋涉”考试的矛盾不会显得突出。

不仅人大代表为此持续发声，家长也是格外关注。合肥市教育考试院高考科科长王彬说，2018年以来，随着合肥市区面积的不断扩大，就近划分考区的呼声愈发强烈。“考试院每年都会接到100多起求助和建议电话，以及市长热线转接办理，还有若干代表和委员的建议和提案。”

但是，打破单一考区，设立分考区，并非拍脑袋的决定，也非一蹴而就的过程。

从2017年开始，合肥市教育考试院先后前往福建、浙江、江苏等地学习先进经验。但是当时标准化考点建设尚未到位，硬件支撑不足。

“考生数量一直在增加，前几年，标准化考点数量不足且分布不均衡。”陈毅红介绍，为此教育部门规划建设新的标准化考点，并对听力设备、高清监控进行升级，培训考务人员。

2020年10月，高考报名之后，合肥市教育局就排好了时间计划，为划分考区作准备。当年12月，安排专项经费，招标引入技术公司，打造“合肥市教育考试院考务管理系统”。

经过几年的准备，目前，合肥市区的标准化考点布局合理，数量充足。“可以说，今年改革的时机、条件全部成熟！”陈毅红说。

今年，安徽省教育厅、安徽省教育招生考试院、合肥市教育局均将实现就近安排高考改革纳入“学党史 办实事”活动中，要将这困扰多年的难题一举破解。

“高考无小事”。合肥市委市政府高度重视虚拟分考区的设置，主要领导亲自过问，全力推动。安徽省委教育工委、安徽省教育厅和安徽省教育招生考试院上门指导，合肥市教育局积极谋划。

叫好又叫座的政策是如何落地的

值得一提的是，这次改革真正是从家长、考生的实际需求出发。

今年年初，合肥市教育考试院制订的方案是，以考生就读学校划分分考区，进行考点的随机分配。3月8日，合肥市教育市考试院请来20位家长及班主任代表，座谈听取意见。没想到，有部分家长提出，即便被分在学校附近的考点，但是自己住家离学校很远，还是不方便。

“既然办实事、办好事，那就干脆办到底。”陈毅红回忆，在安徽省教育招生考试院的大力支持下，合肥市教育局决定再次优化考务管理平台，让考生拥有“自主选择权”——既可以根据学校所在地，也能根据家庭居住地，自主选择考区。

最终，合肥市教育考试院通过数据分析和技术手段，以行政区为基础，将合肥市的单一考区分为4个“虚拟”分考区。

“我们还在分考区周边设立了部分标准化考点，作为应急使用，防止大量考生集中选择某一分考区。”王彬介绍，从考生后来的选择结果看，各考区人数相对均衡，基本符合预期。

对于本次改革来说，关键点、难点在于考生信息系统的重构。

“按照惯例，往年，安徽省教育招生考试院统一编排考生信息数据，有一套固定的数据采集、录入格式，包括姓名、身份证号、学校等信息。但合肥实行考区选择，就额外增加了部分信息，意味着形成了一种新的数据编排格式。”王彬介绍，这就需要省、市两级考试院信息系统同时磨合和调试，在技术和程序上进行优化。

首先，安徽省教育招生考试院调整信息系统，定下新的数据上报格式，合肥市教育考试院列出实现目标的技术方案，再去对接调试，把新的数据接入全省“大盘”。 最终，在各级教育部门通力配合下，流畅、准确地完成了数据对接。

王彬介绍，“合肥市教育考试院考务管理系统”开放之前，大家已做了充分的准备工作，包括对系统的数据压力测试。但是待到开放之日，还是出现了没有料到的“突发情况”。

4月20日系统开放的当天，来自几所寄宿制学校的十几位学生家长打电话反映：“孩子在学校寄宿，没带手机，不和家人商量，怎么选择考区呢？”

为此，合肥市教育考试院紧急为寄宿制学校家长制订一套流程：班主任告知选考区事项，将手机借给学生，让他们和家长沟通，知道家长的选择意向，再要到家长的身份证号，学校打印出确认回执，让学生签字。确保这是学生和家长真实沟通后的结果。

“技术支持方虽然建设了数据平台，但方案制订、宣传政策、分考区选择、应急方案制订等工作都得我们来做，且不能出错。工作量增加，意味着数据安全风险也增加，这就倒逼我们工作要做得更细、更全、更用心。”王彬说。

为了让高考更加人性化，方便家长送考，合肥市教育局还规定，单一家庭（同一家庭中有多胞胎或兄弟姐妹同时参加考试——记者注）中报名科类相同的考生，可以在选择考区时申请编排到同一考点。

“今年有97对、194人来自‘单一家庭’，我们审核了数百份材料、图片，包括户口本、结婚证、亲子关系证明，就是防止有人‘钻空子’，确保公正公平。”王彬说。今年就近高考政策公布至今，合肥市教育考试院接到不少家长和老师打来的表扬电话。

“以往，教育改革新政出台，总会一小部分人表示不满意，众口难调，但这次就近安排高考的政策一出，几乎是一片叫好声。可以说，这项改革满足了所有考生家长的实际需求。”一位合肥教育界人士向记者感慨道。

“很多家长不用折腾了，教育部门把条件创造好了，孩子们好好发挥就行。”陈巧妹坦言，4月14日看到合肥市教育局发布的消息后，立刻把截图分享到朋友圈。“我也很自豪，毕竟自己是发过声的人，感谢相关部门，办成这件好事！”（记者 王磊 王海涵）

(责编：温璐、郝孟佳)