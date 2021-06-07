原标题：1078万学子赶考！2021年全国高考今起拉开大幕

中新网客户端北京6月7日电 今日，2021年全国高考将正式拉开大幕，1078万考生将赶赴考场，迎接人生路上的一次大考。今年考场如何防疫、各地如何为考生做好保障……有关今年高考，这些信息需了解。

资料图：6月6日，湖南长沙同升湖实验学校教师与考生抛起红包迎接高考。 杨华峰 摄

1078万学子今日赴考

根据此前发布的时间安排，2021年全国普通高等学校招生统一考试时间为6月7日至8日。

具体科目考试时间安排为：6月7日，语文9:00至11:30；数学15:00至17:00。6月8日，文科综合/理科综合9:00至11:30；外语15:00至17:00。

此外，部分省(区、市)由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。

教育部数据显示，2021年，全国高考报名人数1078万人，较之去年增加了7万人，再创新高。

在考场设置方面，今年，全国共设考点7200余个、考场46.6万个(含2.6万个备用隔离考场)，涉考工作人员140余万人，其中监考人员95万余人。

资料图：广西华侨实验高中的教师为高三学子系上红丝带，盼望学子高考必胜。 俞靖 摄

防疫不放松 广州为核酸阳性考生设专用考场

近期，一些地方出现本土感染和传播病例，根据中国疾控中心专家研判，目前疫情防控形势依然严峻，需要继续按照常态化防控要求落实各项防控措施。

早在今年2月初，教育部便印发了《关于做好2021年普通高校招生工作的通知》。

《通知》要求，要做好考生和考务人员日常体温测量和身体健康状况监测，按要求为每个考点配备防疫副主考，设置必要的隔离考场、隔离设施，配备充足的防疫物资。

认真落实入场体温检测、考场全面消毒、通风、保持间距等措施。开展全覆盖式防疫教育和防疫培训，确保全体考生和考务人员熟知防疫知识和操作流程。

近期，广州的疫情牵动人心，当地已进行防疫部署，保障高考顺利进行。

在6月5日召开的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委相关负责人介绍，广州将考点划分为普通考点、隔离考点两大类。在普通考点内，分别设置了普通考场、备用考场和隔离考场。不同类型考生将分别安排到相应考场，采取不同的防护标准和要求，确保轨迹上互不交叉、空间上完全间隔。

对核酸检测阳性的考生，广州专门在定点收治医疗机构设置专用考场，最大限度保障考生顺利应考。

对封控区域考生、密接考生、次密接考生等，采用专车、专用司机接送往返隔离考点，专车的司机均经过严密的健康检测和疫苗接种、核酸检测等。

资料图：6月3日，江苏省南京市，秦淮河石头城段挂着“汛期涨水 注意安全”警示牌。 中新社记者 泱波 摄

正值汛期 各地多部门联动防汛防高温

6月，我国全面进入汛期，正值夏季，防汛和防暑降温工作也关系到考试是否能顺利举行。

根据中国气象局的预报分析，今年高考期间(6月7-9日)，华北南部、黄淮等地有高温天气；华北北部、东北等地有阵性降雨；西南地区东部、江南及华南等地自西向东有较明显降雨。

近日，教育部、国家卫生健康委等部门指导各省(区、市)集中开展了高考安全和组考防疫专项检查工作。针对考试期间可能出现的突发自然灾害、极端天气、疫情传播等，要求各地检查应急预案及应急演练情况，确保一旦发生突发情况，各部门人员能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

从地方来看，为应对极端天气，各地已进行提前部署，展开多部门联动，为高考保驾护航。

当前广东正值“龙舟水”降雨集中期，广东省安委会、省三防办、省应急管理厅发出通知，要求相关部门对高考考场及其周边的低洼地段、地质灾害隐患点，反复进行拉网检查，及时消除安全隐患。对易受洪涝、山体滑坡等灾害影响的考场，落实应急管控措施。

在防暑降温方面，4日，陕西省发布了《关于做好高考期间防暑降温及其他有关工作的通知》，要求各级教育行政部门、招生考试机构要在统筹防控疫情的同时，做好高考期间防暑降温工作，为考生营造清凉舒适的考试环境。

《通知》明确，可采取配备空调、电扇、放置冰块等灵活多样的形式做好考场防暑降温工作；指导各考点合理准备酒精湿巾、饮用水等防暑降温物品、药品，为考生候考、考试提供周到服务，保证考生考试期间合理需要。

资料图：6月6日，2021年高考前夕，湖南长沙同升湖实验学校高三年级，考生们在教室内合影。 杨华峰 摄

严打考试作弊 谨防高考谣言

除了做好疫情防控等工作，各地也在严抓考试纪律。

近日，教育部统一公布了教育部以及全国31个省(区、市)教育行政部门和招生考试机构2021年的高考举报电话。教育部表示，教育部及各省(区、市)将会同有关部门根据举报线索第一时间核查处理，坚决维护高考公平公正。

此外，教育部还介绍，今年高考前夕，各地公安机关连续侦破多起组织考试作弊案，涉案犯罪团伙利用互联网招揽作弊考生，企图使用无线考试作弊器材协助考生实施作弊。公安机关将会同教育、市场监管等部门继续保持对涉考犯罪“零容忍” 态度，严厉打击各类“助考”违法犯罪活动，切实保障2021年高考安全。

在今年5月召开的全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，教育部表示要严格考生资格审核，坚决打击和治理“高考移民”等违规行为，严格执行招生政策，采取切实有效措施严防冒名顶替上大学。

每年高考前夕，网上总会有些不良机构或不法分子动起“歪脑筋”，借高考散布虚假信息，误导考生和公众，甚至实施诈骗。

为此，今年高考前夕，教育部联合中央网信办、公安部等部门梳理了诸如“出售高考试卷答案”、“押中题”、“低分高录”等近年来出现频率较高的高考假新闻、假信息，提醒广大考生和家长，明辨网络谣言，谨防上当受骗。(完)

(责编：袁勃、牛镛)