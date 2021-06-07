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第四轮高校毕业生“三支一扶”启动

每年选派约3.2万人到基层服务

2021年06月07日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月6日电  （记者孟祥夫）近日，人社部会同中组部、教育部、财政部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、国家乡村振兴局、国家林草局、团中央等部门印发通知，决定于2021年至2025年实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，每年选派3.2万名左右高校毕业生到基层服务。

　　通知指出，第四轮“三支一扶”计划围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。通知明确，要完善招募政策，加大乡村振兴急需岗位和生态文明建设服务岗位开发力度，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫地区、艰苦边远地区和少数民族地区等倾斜，对招人难、留人难的艰苦边远地区可适当放宽报考条件。强化培养培训，深入实施能力提升专项计划，确保“三支一扶”人员每人每年参加培训不少于5天。加强岗位锻炼，严格考核管理，推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。健全服务保障，落实工作生活补贴和社会保险等待遇，做好日常服务。促进服务期满流动，加大公务员定向考录和事业单位专项招聘力度，支持学习深造，促进服务期满人员多渠道就业创业。

　　自2006年“三支一扶”计划实施以来，已累计选派43.1万名高校毕业生到基层服务，为助力脱贫攻坚、推动经济社会事业发展、优化基层人才队伍结构发挥了积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月07日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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