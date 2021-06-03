原标题：95.6%受访青少年敬佩坐得住“冷板凳”的基础科学研究者

习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上指出，加强基础研究是科技自立自强的必然要求，基础研究要勇于探索、突出原创。上周，中国青年报社社会调查中心在1630名14-35岁青少年中，进行的一项科学家精神专项调查显示，95.6%的受访青少年表示，敬佩坐得住“冷板凳”进行基础科学研究的人。67.9%的受访青少年希望提升科研人员薪资待遇。57.4%的受访青少年期待加强尊重科研的社会氛围。

95.6%受访青少年敬佩坐得住“冷板凳”进行基础科学研究的人

00后学生黄淑瑶最近正关注航天科技进步以及新冠疫苗研制的突破。特别是天舟二号成功发射，祝融号火星探测器成功着陆，还有前些年“中国天眼”射电望远镜投入使用，“当时我们写作文还经常提到这些科技成果和科学家呢”。

80后李文祥认为，21世纪以来的科学进展对大家影响还是很大的。就比如说北斗，北斗导航系统的布局成功已让我们在生活中切实地感受到了，开始享受到它带来的各种便利。以前美国的GPS系统经常对我们“卡脖子”，现在我们有了自己的导航系统，在很多方面的帮助都非常大。

取得重大进展的同时，当前我国基础科学研究短板依然突出，面临很多“卡脖子”技术问题，也需要更多能坐得住“冷板凳”的人。本次调查中，95.6%的受访青少年表示，敬佩坐得住“冷板凳”进行基础科学研究的人。

李文祥很佩服这样的人，他觉得，如果没有“板凳甘坐十年冷”的恒心与韧劲, 科学研究特别是基础科学理论，就很难取得重大突破。很多大学者、大科学家都是耐得住寂寞的人，才能取得大的成就。

基础科学研究生、90后杜松涛表示，自己是愿意做基础科学研究的，毕竟科研的工作很有价值，而且国家对科研人员的待遇也在提升，“算是理想和现实的平衡吧”。

67.9%受访青少年希望提升科研人员薪资待遇

要对科研人员提供哪些支持？67.9%的受访青少年希望提升科研人员薪资待遇，60.3%的受访青少年希望畅通科研人员的晋升渠道，40.1%的受访青少年希望健全对科研人员的评价标准。

黄淑瑶觉得，首先得在薪资待遇上给科研人员提供不错的支持，让他们没有后顾之忧。另外，要改变“唯论文”的评判标准，实际上很多临床医学或者需要下田野的科研工作者，学术成就非常高、贡献也非常大，应该得到应有的晋升机会。

80后科研工作者孙兆林回忆，他当年的一些同学，很多都选择去国外发展，一方面是待遇问题，另一方面也是科研实力差距。好在近些年我们也在一步步改善，希望未来能有更好的科研环境和生活待遇。“毕竟上有老下有小，也不能一味只追求精神富足，实际物质生活也得考虑”。

67.5%的受访青少年希望提供更加丰富的科研资源，66.8%的受访青少年认为要鼓励科研创新实践，55.6%的受访青少年觉得要给予科研人员更多自主权。

57.4%受访青少年期待加强尊重科研的社会氛围

黄淑瑶说，现在身边不少人对综艺娱乐如数家珍，却对硬核的科学知识几乎一无所知，经常在生活中闹笑话。我感觉，脚踏实地的同时多看看头顶星空，我们这代人才能接过前辈的火种，继续为后来人探索星空。

“我们过去一有空，就是结伴去实验室或者图书馆，看小说也喜欢科幻文学类。现在没有过去那种求知若渴的氛围了，这种泛娱乐化的倾向，我觉得值得警惕。”孙兆林说。

李文祥认为，我们的社会要尊重科学家，对各行各业中做出成绩的人，都要经常性地进行报道，在社会上形成正面导向，让大家特别是青少年耳濡目染，从小就树立正确的人生观、价值观。

调查中，57.4%的受访青少年希望加强尊重科研的社会氛围。(记者 黄冲 实习生 陈文琪)

(责编：温璐、熊旭)