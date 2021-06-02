新华社重庆6月2日电（记者吴燕霞）2日，国务院教育督导委员会办公室关于开展“五项管理”（手机、睡眠、读物、作业、体质管理）的实地督查工作正式启动。重庆、内蒙古作为本次实地督查的第一站，开始接受督查。

今年1月以来，教育部相继出台文件，对加强中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质管理（简称“五项管理”）作出部署。日前，国务院教育督导委员会办公室印发通知，将在全国范围内组织开展实地督查。

据了解，本次实地督查时间为5月下旬至6月下旬，覆盖全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。督查对象包括不同类型的中小学校（兼顾城市、农村学校和公办、民办学校）、校外培训机构、家庭和社区。

国务院教育督导委员会办公室相关负责人表示，实地督查主要是为督促教育部今年以来印发的“五项管理”文件落实落地，整治当前中小学办学行为中存在的突出问题，着力完善立德树人长效机制，促进学生身心健康和全面发展。

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