原标题：广东起诉未成年人犯罪案件连续3年下降

新华社广州6月1日电（记者杨淑馨）1日，广东省人民检察院发布《广东未成年人检察工作白皮书》。白皮书显示，2020年起诉未成年人犯罪案件数与2019年同期相比下降21.50%，全省未成年人犯罪案件数已经连续3年下降。

其中涉黑恶犯罪案件有明显回落，2020年广东检察机关办理的涉黑恶犯罪案件中起诉未成年被告人136人，较2018年、2019年的同类犯罪起诉人数444人、496人下降明显。

同时，广东检察机关对性侵害未成年人犯罪惩治力度不断加大，2020年，起诉针对未成年人实施强奸、猥亵、强迫卖淫等性侵类案件占同期起诉侵害未成年人犯罪案件总数的61.22%，相比2018年的33.81%、2019年的40.60%有所上升。

据广东省人民检察院相关负责人介绍，广东积极推动形成保护未成年人合力，建立强制报告、入职查询制度，持续推进“一站式”询问救助机制。2020年，广东检察机关受理来自妇联、民政、教育、医院等部门移送的侵害未成年人案件线索49条，其中公安立案34件。

此外，广东检察机关加强与公安、卫生、妇联等部门沟通配合，建立兼具取证、救助等功能的“一站式”办案场所，推行“一站式”询问、救助机制，解决因询问方式不当或反复询问造成未成年被害人“二次伤害”问题。截至2020年底，广东检察机关牵头或参与共建“一站式”办案区146处，“一站式”询问救助392名未成年被害人。

(责编：郝孟佳、温璐)