原标题：宁夏在农村中小学校设置3000多个服务机构为爱护航

记者1日从宁夏教育厅获悉，为解决农村留守儿童和单亲家庭学生课业辅导等问题，宁夏为农村中小学校设置了3000多个“留守儿童之家”“心理咨询室”，通过亲情电话、视频聊天等方式，保障留守儿童与父母的情感交流，定期举办心理健康、安全教育专题辅导，组织开展“爱心妈妈”“爱心爸爸”志愿活动，保障留守儿童安全有保障、学业有指导、情感有抚慰。

据悉，宁夏教育厅联合相关部门研究制定了30余项政策措施，把解决好农村留守儿童和困境儿童就学问题作为促进教育公平、为民办实事的重要内容，构建两类儿童就学服务保障体系，切实保障每一名儿童平等接受义务教育的权利。

在改善就学条件方面，宁夏近五年累计投入项目建设资金近100亿元统筹推进县域内城乡义务教育学校建设、教师编制配备、生均公用经费基准定额和基本装备配置“四个统一”，在西部地区率先以省为单位实现县域义务教育基本均衡发展目标。乡镇寄宿制学校和农村小规模学校办学条件达到基本要求。全面推动落实特殊教育二期提升计划，投入9000多万元，为13所特殊教育学校配置康复设备，建设随班就读资源教室104间，保障4543名残疾儿童随班就读，对1277名实施了送教上门，全区残疾儿童入学率达到95%以上。

同时，宁夏完善进城务工人员随迁和留守子女义务教育长效保障机制，坚持“以流入地政府为主、以公办学校为主”原则，建立以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，开展绿色入学通道，实行一站式服务，保证进城务工随迁子女100%在公办中小学就读的诉求，依法保障接受义务教育权益。

此外，学前教育阶段，宁夏对城乡低保儿童和残疾儿童按1500元/生·年的标准免除保教费，按900元/生·年的标准补助伙食费；对孤儿、残疾儿童或其他原因造成家庭经济特别困境的儿童，按1000元/生·年的标准补助保教费。义务教育阶段，宁夏对农村建档立卡学生和困境学生寄宿生按照小学1000元/生·年和初中1250元/生·年的标准进行补助。近三年，累积下达资助资金13.4亿元，共有45万名留守儿童和困境儿童享受到了这项教育惠民政策。(记者 李佩珊)

(责编：郝孟佳、温璐)