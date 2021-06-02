原标题：小朋友为动物园小“明猩”庆生

本报讯 6月1日，在国际儿童节到来之际，北京野生动物园小黑猩猩“瑞莉”迎来了1周岁生日。昨天上午，10多名小朋友在家长的陪同下齐聚萌宝幼儿园，参加“瑞莉”的生日派对。活动现场还吸引了不少游客围观，大家共同分享大蛋糕，度过了一个特殊的“六一”国际儿童节。

北京青年报记者了解到，北京野生动物园有三只“明猩”，他们是亲兄妹，老大“珂伊”、老二“欧慨”、老三“瑞莉”。6月1日，公园为“瑞莉”庆祝1周岁生日。萌宝幼儿园的大厅里经过了一番精心布置。活动开始后，育幼员把“瑞莉”抱出来，引起了在场小朋友的一阵欢呼，大家挥舞着手中的气球，吸引“瑞莉”的目光。开场表演过后，工作人员推上来一块特制水果蛋糕，这是北京野生动物园特意为“瑞莉”准备的生日礼物。

“这块小蛋糕使用的食材都是‘瑞莉’喜欢的、可以食用的食物。”主持人一边介绍，一边邀请小朋友协助切蛋糕，喂给“瑞莉”吃。“瑞莉”张大嘴巴，兴致十足。与此同时，北京野生动物园还为现场的小朋友们准备了一个大蛋糕，共同分享过节的喜悦。

“‘瑞莉’刚出生时的体重是1750克，现在已经增长到6760克了，特别沉！”育幼员孙晓艳抱着“瑞莉”，一上午的工夫，胳膊都有些发酸了。她说，“现在‘瑞莉’还是以吃奶为主，搭配吃一些米粉、小馒头，以及苹果、香蕉等水果。”据介绍，从今年3月开始，“瑞莉”在萌宝幼儿园的大厅里和市民游客见面了，每天至少亮相1至2次，目前已经收获了不少“粉丝”。

北青报记者了解到，北京野生动物园后续还将举办很多热闹的活动等待游客参加。其中，桑蚕文化科普课堂即将于本月“开讲”。(记者 王斌)

(责编：温璐、郝孟佳)