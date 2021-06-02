原标题：一针一线体验非遗 冰雪世界致敬冬奥

本报讯（记者 武文娟）巧造火种、制作北京绢人、参观VR天文馆……昨天上午，2000余名少年儿童走进北京市少年宫参加游园会，共度“六一”儿童节。

一大早，北京青年报记者看到，不少小学生们已经在家长的陪伴下提前来到少年宫，迫不及待地等待游园活动开始。上午8点半，600余名小学生在队旗前郑重宣誓后，正式加入少先队。9点整，游园活动正式开始，孩子们在“文化传承、相约冰雪、梦想天地、科学探索、劳动乐园、运动世界”6个主题活动区寻找金色童年。

有的孩子们在文化传承活动区内，织布、绣花、用一针一线延续着“非遗文化”的传承；有的孩子感受“VR滑雪”“冰壶球”等冬奥项目的魅力，在“冰雪世界”里致敬冬奥精神；有的孩子在梦想天地，体验“巧取乒乓球”“自由沉浮的潜水艇”等趣味科学项目；还有的孩子在劳动乐园筑起“高楼”，体验城市建筑师普通而不平凡的劳动；更有孩子在室外草坪上打地鼠、划旱地龙舟……

正逢建党百年前夕，北青报记者了解到，活动还特邀北京市八一学校、北京革命老区学校——门头沟区斋堂中心小学、平谷区山东庄中心小学学生携手来自内蒙古通辽科尔沁大草原上的200余名师生欢聚少年宫，共度“六一”。“这个‘六一’非常难忘，我体验了很多之前没有玩过的游戏，比如AI人脸识别颜值机、刺客机器人，还在植物园里认识了很多之前不认识的植物。”首次来到北京少年宫的内蒙古通辽蒙古族学校学生代安娜说。

据活动相关负责人介绍，此次京蒙师生手拉手共度“六一”儿童节的活动，也是精心安排的。“看孩子们多开心，他们脸上的笑容就是交流交融的最好见证，也彰显出了中华少年团结友爱的精神”。

“今天，我们把少年宫所有的活动场所全部开放，同时还开放了植物园的所有园区，请2000余名学生走进少年宫过‘六一’”，北京市少年宫主任刘忠心介绍，北京市少年宫作为市级学生活动的平台，举办此次活动表达了北京市少年宫对少年儿童最真挚的爱。“每一项体验活动都希望为孩子们带来快乐和难忘的记忆”。摄影/本报记者 郝羿

(责编：郝孟佳、温璐)