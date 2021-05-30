5月28日上午，由中央网信办网络传播局指导，湖北省委网信办、共青团湖北省委主办，荆楚网承办的第八届全国大学生评论大赛，在湖北武汉正式启动。本届大赛以“青春中国Young”为主题，旨在引领广大青年牢记“青年兴则国家兴 青年强则国家强”的使命，在庆祝中国共产党百年华诞之际展现中国青年之青春风采。中央网信办网络传播局副局长姜宝明、湖北省委宣传部副部长、省委网信办主任姚德新、湖北日报传媒集团总编辑胡思勇以及来自全省各地的400多名党政部门、新媒体负责人、专家学者等出席启动仪式。

中央网信办网络传播局副局长姜宝明致辞。记者刘建维摄

第八届全国大学生评论大赛正式启动。记者刘建维摄

中央网信办网络传播局副局长姜宝明在启动仪式上表示，“第八届全国大学生评论大赛的举办，既展现出青春激昂的风采，更展现出中华民族的希望。”他指出，青年是引风气之先的社会力量，一个民族的文明素养很大程度上体现在青年一代的道德水准和精神风貌上。要从高举思想旗帜、壮大主流舆论、凝聚社会共识、勇于承担重任四个方面来做好大学生网络评论工作，引领广大网民特别是青年人与党同心、与党同行，凝聚实现民族复兴的磅礴力量。

规格持续升级 大赛“朋友圈”再扩大

“众人拾柴火焰高”，本届大赛吸引了更大范围的关注和支持。在协办方面，省级重点新闻网站在去年24家基础上，又有新增。此外，人民视频、中国网、法制网、环球网、未来网、中工网、人民论坛网、中国应急管理报、湖北社会科学网等纷纷加入为大赛助力。随着大赛的持续推进，陆续将有更多的央媒、省媒加入协办队伍。

高校参赛方面，除定向邀约上届百余所高校继续参加之外，大赛的“朋友圈”新加入了浙江大学、山东大学、湖南大学、新疆大学、东南大学、广西中医药大学、辽宁大学、天津工业大学、昆明理工大学、河北工业大学、北京农业学院、上海第二工业大学等近百所高校的师生朋友。“共赴一场青春之约”，在青春涌动的评论大赛舞台，见证大学生朋友“一路成长，一路惊喜”。

环球网评论部副总监翟亚菲表示：“从第一届到第八届，全国大学生评论大赛一路走来不断创新，收获关注和掌声，也培养了优秀的青年网评人才，这充分说明它的价值和魅力所在。大学生通过深度观察、思考和表达，进一步提升信息整合能力、逻辑表达能力、综合判断能力。”

上海外国语大学相德宝教授一直致力于新闻评论的实践教学，他认为全国大学生评论大赛是一个非常好的平台，更是一种创新探索，期待大学生们激扬文字，以青春之我展示青春之中国。

赛制持续创新 专家表示“有看点”

第八届全国大学生评论大赛总决赛将首次尝试导师制，让业界学界的专家大咖与选手们组团C位出道，“田忌赛马”式比赛形式将碰撞出全新的火花。

《中国青年报》编委、高级编辑曹林面对这样的赛制，他说：“这对我也是一种全新的挑战，今年的评论大赛将会更有看点，当然也更有难度。”

“导师深度参与到过程中，而不只是一个外在于比赛、外在于选手、最终给个分数和评语的终结性存在，能更好地起到评论课堂的深度交流效果。”曹林说道，“全国大学生评论大赛赛制不断进化，不断融入新元素，体现了比赛的活力。”

本届大赛在作品征集环节，也鼓励选手大胆创新多元表达，不仅关注文字，更欢迎通过音视频、漫画、沙画甚至艺术作品等来表达观点。第七届大赛冠军吴海晴说：“评论大赛让我学会跳出舒适圈，去拓宽思想的深度和广度，用谨慎而开放的心态，拥抱不确定的未来。评论大赛，正是这样一个给青年人创造与社会、世界沟通的平台。”

宝藏帮帮团首现 助力学子更好成长

全国大学生评论大赛至今有万余名大学生参加，历届评论大赛走出来一批优秀选手，有的考上公务员，有的在国企任职，有的已是知名媒体首席评论员，有的在读研读博……他们在各领域乘风破浪，展露光芒。本届大赛总决赛将请回这些宝藏青年代表，来协助和指导本届参赛选手。同时，组委会还将邀请社会知名网评作者，在总决赛环节助力选手取得更好的成绩。本届大赛除邀请评论界大咖担纲评委，还将借助楚天网络评论研究院专家力量，打造最强智库，线上线下助力选手成长。

上届评论大赛人气之星、二等奖得主刘帅说：“作为连续参加两届大赛的选手，非常享受比赛的过程，年年都有新变化，不仅在碰撞中锻炼理性思维，在交流中收获真切友谊，今年还新增了‘帮帮团’，真是手把手的传帮带，助力大家更好更快成长。”

东北网副总编辑王刚寄语大学生，“新时代的大学生思维敏捷，眼界开阔，评论大赛不仅是交流思想的舞台，更是青年人发出正能量之声的窗口，舞台已经为同学们搭建好了，希望大家珍惜机会，也能抓住机会，遇见更好的自己。”

“有梦就去勇敢追！”大赛已启动，号角已吹响，期待大学生朋友们的精彩“言值”。（记者 伍佳佳、詹蔷）

(责编：陈羽、刘圆圆)