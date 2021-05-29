恭王府博物馆 高考期间闭馆
2021年05月29日09:32 | 来源：北京青年报
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5月28日，据恭王府博物馆官网消息，在2021年高考即将来临之际，由于恭王府博物馆毗邻高考考场，为了确保考试期间周边交通顺畅，为考生们营造一个良好的考试环境，恭王府博物馆将在高考期间（6月7日至6月10日）闭馆。
高考过后，将迎来端午小长假（6月12日至6月14日）。届时，恭王府博物馆照常开放。
2021年北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和学考等级考。统一高考科目为语文、数学、外语3门。学考等级考科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，由考生自主选择3门参加考试。统一高考时间安排在6月7日、8日举行，学考等级考时间安排在6月9日、10日举行。
参加本科招生录取的考生总成绩由3门统一高考成绩和考生选考的3门学考等级考成绩构成，总成绩满分值为750分。文/本报记者 王岩
(责编：梁秋坪、吴兆飞)
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