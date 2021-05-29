本报南昌5月28日电 （记者杨颜菲）28日，人民网江西高校党史知识竞赛暨江西省教育系统第六届党的基本知识竞答赛在南昌航空大学启动。本次竞赛由人民网和江西省委教育工委、江西省教育厅联合举办，分线上预赛和线下决赛，参赛对象为江西高校全体学生和大中小学及幼儿园全体教工党员。

线上预赛通过人民网研发的“党史题库”进行。通过党史知识竞赛，让青年学子和广大教师学有所思、学有所悟、学有所得。

2015年以来，江西省委教育工委、省教育厅坚持每年一个主题，持续在全省教育系统开展党的基本知识教育，成功举办了五届党的基本知识电视竞赛活动，推动了立德树人、铸魂育人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。

启动仪式后，江西100多所高校的学生开始陆续在“人民网+”客户端参与答题。据悉，预赛将持续至6月9日，决赛将于6月中旬在南昌航空大学举行。

《 人民日报 》（ 2021年05月29日 04 版）

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