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中央宣传部等部署重点建设高校思政类公众号

2021年05月28日08:13 | 来源：中国青年报
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原标题：中央宣传部等部署重点建设高校思政类公众号

　　新华社北京5月27日电 为充分发挥新媒体平台对高校思想政治工作的促进作用，推动高校公众号成为思政教育有效载体，聚焦高校思政工作时代特点和高校师生现实需求，中央宣传部、中央网信办、教育部、共青团中央近日对重点建设一批优质高校思政类公众号工作进行安排部署。

　　此次公布的“首批高校思政类公众号重点建设名单”，包括清华大学、北大青年、中国大学生在线、首都教育等在内的高校公众号、高校共青团公众号、知识服务类机构公众号共12个类型、200个公众号。

　　高校思政类公众号建设，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进高校思想政治工作的重要论述，加大扶持力度，提升内容质量，构建传播矩阵，发挥示范作用，推动高校思想政治工作传统优势与信息技术高度融合，增强思政工作的时代感和实效性，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

　　重点建设的公众号在内容建设方面，要深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，有机融入思想政治理论课教学，宣传推介各地区各部门各高校思想政治教育的有益经验和做法，达到展示成果、交流经验、提升水平的效果。要准确把握高校思政类公众号发布内容的政治方向，推动各高校规范信息采集、审核发布流程，要加强部门协作，做好统筹协调，细化分工配合，努力建设一批导向正确、师生关注的公众号平台，打造一批形式新颖、参与广泛的网络思政品牌项目，推出一批通俗易懂、广受欢迎的新媒体产品，以网络思政的创新发展推动高校思想政治工作走深走实。

(责编：温璐、熊旭)

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