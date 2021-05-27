原标题：院士专家谈大数据的未来应用

5月26日，2021中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕，本届数博会的年度主题是“数智变 物致新”，大数据未来的应用备受参会专家的关注，中国工程院主席团名誉主席、中国工程院院士周济，南方科技大学校长、中国科学院院士薛其坤，国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林等介绍了我国大数据产业的未来。

新一代智能制造是数字化网络化智能化制造

中国工程院院士周济表示，新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合形成的智能制造技术，将成为新一轮工业革命的核心技术，成为第四次工业革命的核心驱动力。

周济表示，智能制造是推进制造强国战略主要技术路线，是我国制造业转型升级的主要路径。智能制造是一个大概念、大系统，它是先进制造技术与新一代信息技术的深度融合，贯穿于产品制造、服务全生命周期各个环节，以及相应系统的优化集成，实现制造的数字化、网络化、智能化，不断提升企业的产品、质量、效益、服务水平。

周济说，智能制造由智能产品、智能生产以及智能服务三大功能系统以及智能制造云和工业互联网络两大支撑系统集合而成。所以，制造业创新的内涵包括了四个层次：一是产品创新，二是生产技术创新，三是产业模式创新，四是制造系统的集成创新。在这四个层次上面，数字化、网络化、智能化都是制造业创新的主要路径。从另外一个方面说，智能制造、数字化制造、网络化制造、数字化网络化智能化制造——现在有很多很多的概念。把智能制造作为一个不断演进的大系统，它实际上包含了三个基本范式，也就是数字化制造，称之为第一代智能制造；数字化网络化制造，也就是互联网+制造，被称之为第二代智能制造；新一代的智能制造就是数字化网络化智能化制造。

周济表示，智能制造在西方发达国家是一个串联式的发展过程，我国不能走西方顺序发展的老路，必须充分发挥后发优势，采取并联式的发展方式，也就是要采取数字化、网络化、智能化并行推进、融合发展的技术路线。

投资量子技术也许就是投资大数据时代的未来

中国科学院院士薛其坤从物理学角度谈了大数据产业的未来。他表示，量子力学为什么对大数据时代如此重要呢？1947年三位物理学家发明了基于半导体的晶体管，再加上1958年发展的集成电路技术，于是有了今天的信息处理芯片、超级计算机等。人们所熟悉的信息时代或者大数据时代，不管是信息处理、信息存储、信息显示、传输，包括信息的精密测量，这些关键技术都与量子力学发展有关。

薛其坤表示，量子技术的应用将会提高人类探测物质世界的能力。只要把量子技术用上去，提高一个量级，都有可能造成一些颠覆性技术的出现，它将会使大数据时代或信息时代信息探测的“眼睛”更亮、“耳朵”更灵、鼻子更“敏”。不管哪个产业，不管是大数据时代、超大数据时代、海量大数据时代、无穷大数据时代，都需要基本的支撑技术。总而言之，现在谈到的量子技术就像20世纪50年代的半导体技术，将会是一个充满了科学突破机遇，充满了重大技术颠覆性创新的方向，投资量子技术也许就是投资大数据时代的未来。

全国一体化大数据建设将成为我国数字经济发展的新基座

国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林表示，中国国际大数据产业博览会自2015年开始，至今已经成功举办6届，它见证了我国数据经济新业态、新模式的繁荣发展，也见证了经济数字化转型的历史性进程。

沈竹林介绍，6年来，数据作为国家战略资源的地位日益凸显，我国数据增量年均增速超过30%，数据中心规模从2015年的124万家，增长到2020年的500万家；数据应用正从消费互联网向工业互联网加速渗透，我国已经成为全球大数据应用最为活跃、最具潜力、环境最优的国家之一。新技术、新产业、新业态蓬勃发展。成为引领经济发展的新引擎，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重已经达到7.8%，电子商务、移动支付普及率居全球首位，全国实务商品网上零售额占比达到24.9%，在线教育、远程医疗、网络直播等不断拓展消费的新空间，打造带动就业的新业态。

大数据发展日新月异，数据中心算力设施已经成为促进人工智能、大数据、区块链等新技术、新产业发展的“加速器”。为进一步强化全国一体化大数据中心统筹布局，加快推进国家算力网络基础设施建设，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发了《全体一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，在贵州等8个区域部局建设国家枢纽，构建全国算力网络体系。

对此，沈竹林介绍，这么做是为了推动大型数据中心向可再生能源丰富、气候、地质等条件适宜的区域布局，实现东数西算，加强国家枢纽节点之间的网络传输能力建设，试图解决我国数据中心存在的东西部供给失衡问题，实现数据中心有序发展。

“蓝图已经绘就，使命催人奋进，全国一体化大数据建设将成为我国数字经济发展的新基座，国家算力网络将成为数据要素流通、畅通经济循环的新通道，国家枢纽节点将成为培育经济增长新动能、支撑国家大数据战略的新支点。”沈竹林表示。（记者 吕慎 袁于飞 卢重光）

(责编：李依环、熊旭)