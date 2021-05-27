原标题：避免短视频沉迷 七成受访者建议丰富线下生活

不久前，央视财经发布《中国美好生活大调查(2020-2021)》，调查显示，手机娱乐排在前三位的是：刷短视频、打游戏和追剧观影。短视频成为人们“杀时间”的第一利器。适度观看短视频，可以放松身心，但过度沉迷，会得不偿失。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2017名受访者进行的一项调查显示，六成受访者每天刷短视频一小时以上，避免过度沉迷短视频要从自身入手，74.2%的受访者建议合理安排时间，限制观看。

六成受访者每天刷短视频一小时以上

施红星（化名）是浙江杭州的一名营业员，每天她都要在刷短视频上花不少时间：上班休息时，下班做饭间隙，吃饭的时候，躺在床上的时候，“基本一有空就会拿出手机看看”。算下来，她一天大概要花3个小时的时间刷短视频。施红星发现，身边的人也经常刷短视频，不仅刷，还喜欢发，平时吃饭聚餐或外出游玩，都喜欢拍个小视频上传。

00后丁煜城目前在江苏南通一所中学读高一，因为平时没手机，他刷短视频的时间主要集中在假期。“放假期间平均每天要刷一到两个小时”。丁煜城感觉，身边的同学也都喜欢刷短视频。

调查发现，31.1%的受访者每天会花1-2个小时的时间刷短视频，30.0%的受访者每天会刷半小时到1小时，17.8%的受访者每天会在刷短视频上花2-3个小时，还有11.1%的受访者每天刷3个小时以上。也就是说，有六成受访者每天花在刷短视频上的时间超过一个小时。

73.7%受访者认为需要丰富线下和户外的生活

北京初中生家长李楠（化名）感觉，刷短视频很容易沉浸其中，时间不知不觉就溜走了。未成年人这方面的控制力尤其不够，她周围就有不少朋友的孩子沉迷短视频，甚至半夜偷偷躲在被窝里刷。而且，现在短视频的内容五花八门，什么都有，有一些并不适合未成年人。因此，她虽然不限制女儿刷，但会提前跟女儿约定好刷短视频的时间，也会对观看的内容有所限制。

中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员杨斌艳认为，短视频与生俱来就有很强的吸引力，体现在很多方面：一是短，可以有效渗透在碎片时间中；二是生活化，内容就是生活，具有亲和性；三是直接以视频形式推荐，吸引力更强；四是社交化，很多内容融入社交，让人感觉是在交流而不是看戏；五是新奇怪诞，很多人容易被好奇心驱使。

她认为，短视频上瘾的原因也有很多，其中有两个原因具有一定的普遍性。一是算法推荐下的不知不觉沉入。本来以为看一个视频时间很短，但这个一看完，马上就有新的推过来，不知不觉就开始看下一个。在算法推荐下，相关内容不断地自动推送过来，人们特别容易被推荐内容带进去，沉浸其中。二是内容的贴近性。短视频多为网民自拍上传内容，很多是家长里短的日常，这样的内容对于普通大众来说有强烈的体验和代入感，很多时候看这些视频就如同拉家常和陪说话。这种陪伴感满足了很多人渴望交往的需求。

长时间沉迷短视频，会占用大量精力，甚至耽误学习、工作或睡眠。杨斌艳建议，为自己制定使用手机和刷短视频的规定，严格限制时间。要学会丰富自己的线下生活，通过真实世界的交往、运动、兴趣等，投入到更多的现实生活中。关注和关心身边的人，多进行现实中的互动和交往。

调查中，73.7%的受访者认为需要丰富线下和户外的生活，50.8%的受访者建议平台设置防沉迷模式，21.7%的受访者建议媒体加强舆论引导。（记者 李洁言 茅诗意）

(责编：温璐、李依环)