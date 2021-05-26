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中国高教学会启动高校数字校园思政专题精品项目培育计划

2021年05月26日17:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 （记者孙竞）在日前举办的第56届中国高等教育博览会在上，中国高等教育学会正式启动“中国高等教育博览会高校数字校园思政专题精品项目”培育计划。

据介绍，该计划致力于探索实现大数据支撑下的“精准思政”，重点聚焦教育管理服务信息化、教育资源内容数字化、教育空间设施智能化、教育融合发展多样化四类项目，推动高校转变治理理念，优化资源供给，丰富教育内容，创新教育载体，增强教育效果。

启动仪式当天，中国高等教育学会组织召开了“新时代高校数字校园·数字思政论坛”。来自全国各地的15所高校及研究机构的学生工作部门、信息化部门有关负责同志、专家学者齐聚一堂，共同探讨数字校园建设的创新举措，探索高校思政教育创新发展的新航道。

中国高等教育学会副会长张大良表示，数字化育人体系的构建，贴近学校教育教学需求，贴近学生校园生活需求，贴近一线教师工作需求，贴近学生成长成才需求，回应了师生关切，破解了现实存在的问题，激发了学生参与的内生动力。

张大良建议，在建设“数字中国”的时代背景下，加强“数字校园”顶层设计，用数字技术助推高校教育治理体系和治理能力现代化，助推协同育人系统工程建设，助推全民终身学习体系建设，助推教育资源供需优化。

中国教育出版传媒集团党委委员、副董事长于春迟介绍，未来将坚持“政策引导、资源整合、技术支撑、市场运营”原则，综合考虑不同地域、层次、行业，优先选择一批思政工作创新和信息化建设基础好、立项积极性高、项目可行性强的高校作为首批试点，深入探索服务高校数字思政工作体系建设。

记者了解到，“十四五”期间，中国高等学会将筹措专项资金重点支持高校数字思政专题精品项目建设，面向全国高校开展项目建设意向征集，成立专家指导委员会、专项工作研究推进小组进行走访考察，对项目论证、认定立项、建设实施、总结验收等实行全流程规范化管理把控。

(责编：郝孟佳、秦华)

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