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同上一堂“四史”思政大课活动收官

2021年05月26日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月25日电  （崔競文、秦迪）由教育部社会科学司与人民网联合打造的同上一堂“四史”思政大课活动近日圆满收官。本次活动通过“人民网+”客户端、咪咕视频等平台在线直播，总观看量近1800万人次。

　　为了深化思想政治理论课改革创新，推进以党史为重点的“四史”教育全面有机融入思政课教学，活动邀请来自北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等11所全国重点马克思主义学院所在高校的12名主讲教师，对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史进行深入浅出的讲解。同上一堂“四史”思政大课活动为探索以党史学习教育为重点的“四史”教育融入思政课的教学模式、推动思政课程质量提升探索了新路径。通过对“四史”思政大课的学习，广大师生更加深刻认识到红色政权来之不易、中国特色社会主义来之不易，纷纷表示将以更加昂扬的姿态为全面建设社会主义现代化国家而努力奋斗，争做担当民族复兴大任的时代新人。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月26日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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