人民网北京5月25日电 （记者孙竞）“我们要主动识变应变，把握人工智能时代的新机遇，以信息化赋能高等教育高质量发展，以信息化支撑高质量教育体系，激发高等教育改革发展的内生动力。”中国高等教育学会副会长、国家民委原副部长级专职委员管培俊说。

日前，由中国高等教育学会主办的数据驱动高等教育高质量发展暨2021大学校长论坛在青岛举办。管培俊指出，新一轮科技创新和新一代信息技术，以前所未有的广度和深度推动高等教育创新发展。

他认为，实现数据驱动高等教育高质量发展要把握五个方面。一是数据赋能教育质量提升，高水平地满足多样化的社会需求；二是数据赋能教育服务创新，促进学生健康成长，并解放学术生产力；三是数据赋能高校科研创新，提高高等教育的核心竞争力和科研创新贡献度；四是数据赋能教育治理创新，保证教育决策的客观性和科学性；五是数据助力教育评价改革，为建立科学有效的教育质量保障机制提供全方位支持。

“通过数据实时、动态监测学校教育质量，让原本难以宏观监测的教学指标得以全面呈现，为高校教育质量的提升指明方向。采用基于大数据的个性化教学、科学化评价、智能化决策、精细化管理等，可以及时有效地提出问题解决方案，更好地统筹协调和高效配置教育资源，针对性改进教学策略、创新教学模式。”管培俊说。

《深化新时代教育评价改革总体方案》提出要“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”。管培俊指出，现代科技发展为克服传统教育评价信息模态单一、缺乏过程性数据、反馈滞后的缺点，建立科学的教育评价提供了全方位支持。人工智能、大数据和教育的深度融合，可以在教育评价改革中发挥更为重要作用。这方面，许多高校已经进行了很好的探索。

他建议，人工智能时代的高等教育治理要着力促进人工智能、大数据和教育的深度融合，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变，以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化，推动高等教育高质量发展。

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