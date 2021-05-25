2021年5月21日，“北大-开普云‘数字化转型’联合实验室”签约及揭牌仪式在北京大学举行。北京大学党委常委、副校长王博，北京大学科技开发部部长姚卫浩，北京大学政府管理学院院长燕继荣、党委书记李海燕、副院长黄璜、副院长严洁等；开普云信息科技股份有限公司董事长汪敏、董事副总裁肖国泉、董事副总裁李绍书及副总裁严妍等共同出席该活动。王博、燕继荣、汪敏分别致辞，李海燕主持仪式。

揭牌仪式

“北大-开普云‘数字化转型’联合实验室”是经北京大学批准，由开普云投入1000万元成立的智库型项目平台。联合实验室通过理事会和联合主任负责机制实施管理并开展日常工作。首届理事会理事长由燕继荣出任，李海燕、汪敏担任副理事长，邱建国、黄璜、严洁、肖国泉、李绍书、严妍等出任理事。联合主任由黄璜、严妍共同出任。

签约仪式

王博指出，当今既是一个剧烈变化的时代，也是合作的时代、创新的时代。大学、政府、企业和社会之间的合作越来越紧密。联合实验室的成立就是合作的典范，也是对新方向的探索，是顺应时代之举。希望双方精诚合作，相信凭借开普云公司雄厚的基础和能力、政府管理学院学术和思想的力量，实验室一定可以取得非常好的成绩。

王博致辞

燕继荣指出，政府管理学院将全力支持实验室的建设与发展，依托学院理论科研优势，提供相关政策咨询和智库研究，努力将“北大-开普云‘数字化转型’联合实验室”打造成为在国内具有影响力的高端智库平台，为学校学科建设和人才培养提供助力，也为企业增进竞争优势提供助力，更为支持国家治理向着更高水平、高质量的方向发展提供助力。

燕继荣致辞

汪敏介绍了开普云公司的实力与发展历程，并提出实验室将以最高水平服务党和国家事业发展为基本原则，通过承担国家和地方重大政策研究咨询和成果应用转化等形式，系统谋划推进、统筹资源要素、创新体制机制，着力提升数字化发展能力，全方位赋能经济社会数字化转型升级，为国家“十四五”规划提出的“加快数字化发展，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平”提供重要助力。

汪敏致辞

联合实验室将围绕数字经济、数字社会、数字政府等数字化发展重点领域，聚焦数字技术创新、新型基础设施体系构建、数据要素高效配置、核心产业发展、产业数字化转型等关键环节，通过承担国家和地方重大政策研究咨询和成果应用转化等形式，系统谋划推进、统筹资源要素、创新体制机制，着力提升数字化发展能力，全方位赋能经济社会数字化转型升级，为国家“十四五”规划提出的“加快数字化发展，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平”提供重要助力。北大与开普云共建校企联合研发平台，将以建成在国内具有影响力的数字化产业高端智库平台为目标，为加快“数字中国”建设和北京大学公共管理学科发展作出贡献。

(责编：王欲然、郝孟佳)