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地震过后，他成为孩子们的“临时父亲”

2021年05月25日09:24 | 来源：新华网
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原标题：地震过后，他成为孩子们的“临时父亲”

　　5月23日，李加才让在玛多县民族寄宿制中学帐篷教室里上课。

　　今年37岁的李加才让是青海省果洛藏族自治州玛多县民族寄宿制中学九年级二班的班主任。地震发生后，李加才让第一时间赶到宿舍疏散学生，安抚他们的情绪。作为班主任，他除了负责教学工作，还要关心班里36个孩子的心理健康和饮食起居，成为了孩子们的“临时父亲”。

　　由于缺少办公地点，每次上完课李加才让都要坐在帐篷教室门口，边备课边看着孩子们上其他课程。到了夜里，李加才让拿着手电在操场的学生营地巡查，一直忙到午夜才能睡觉。

　　据介绍，李加才让2007年从青海师范大学数学系毕业后来到玛多县任教，至今已有14年。这里平均海拔在4300米以上，自然条件恶劣，但李加才让从来没有后悔过自己的选择，他说：“人民教师是一份神圣的职业，在这里，孩子就是我的亲人。”

　　新华社记者 张龙 摄

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(责编：温璐、秦华)

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