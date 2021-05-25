原标题：打造有吸引力的职业教育高地

【人民幸福生活是最大的人权】

永川区在山城重庆很另类，它是这里地势最平坦的区县。但平坦的地势也为永川区大规模发展制造业提供了可能。

在永川行进，车窗外会不断掠过整齐的工厂厂房，与工厂相伴相生的还有成片的职业教育学校校区。这正体现着永川在重庆乃至整个西部承担着的重要职能——《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确赋予永川建设现代制造业基地和西部职教基地的功能定位。

日前，习近平总书记对职业教育工作作出重要指示，强调加快构建现代职业教育体系。如何将职业教育打造成为有吸引力的教育类型？如何使其与市场需求对接？永川区正在进行积极探索。

“学生有意愿，我们百分百会聘用”

永川区发展职业教育由来已久。从20世纪50年代开始起步，90年代抓住国家推进教育改革机遇，大力引进和培优扶强民办职业院校，相继发展了14所民办学校，到2004年基本成型，探索出城校互动的模式。2017年，永川区委区政府出台《关于加快建设现代职业教育高地的意见》和《加快建设现代职教高地激励政策24条》，永川转向打造产业、城市、职业教育和创新融合发展的职教生态。永川现有大中专院校17所，其中中职学校8所、高职学校5所、应用型本科2所、成人教育学校2所，在校生规模达14.4万人，此外还有短期职业技能培训机构22个。

2017年年底，长城汽车在永川布局了全国第四个整车生产基地。之所以选择永川，除了看中这里位于成渝地区双城经济圈的发展潜力，运输条件便利，以及汽车产业链上下游配套完备，长城汽车重庆永川工厂行政总监安玉贺还强调了这里的用工保障能力。

“永川工厂是一个新工厂，目前在提产状态，预计到今年年底将达到1万人的规模，如果大量去其他省份招工，人员流动性很大，对企业来说能在当地满足用工需求是最好的。”安玉贺说。

最初学生毕业来工作时，与长城汽车的预期有些差距。“学校教的是一些比较老的技能，而现在自动化、智能化设备操作已经是主流了，我们需要工人熟悉设备操作，能解决设备出现的小问题，能够维护保养。”安玉贺介绍，2018年，长城汽车与永川职业教育中心合作，开设了4个订单班。订单班的课程由学校与企业共同打造，第一年学习基础理论；第二年企业派设备技术人员、企业文化导师进入学校，双方共同授课；第三年，企业专门为学生在流水线上建设了实训中心，实操一线技术。目前，长城汽车已与永川多所职校合作开设10个订单班，并在重庆城市职业学院建立了长城汽车智能制造产业学院，“毕业后只要学生有意愿，我们百分百会聘用”。

以企业为主导的职教发展模式

作为西部大开发重要战略支点、“一带一路”和长江经济带联结点，重庆重点规划发展汽车摩托车、装备制造、材料冶金、电子信息、综合能源等产业领域。2020年，华为等数字经济头部企业落户西部（重庆）科学城，同时华为还在永川落户了一所职业教育学校。

华为（永川）联合技术创新中心设立在重庆智能工程职业学院，课程围绕物联网、人工智能、大数据、智能汽车等国家急需的新技术开设。“华为派很多高级技术人才共同进行课程建设，平时既会来学校参与授课，也会开办讲座。同时华为全球培训中心面向工程师的课程，我们学生可以在线同步学习。华为最新的设备、技术都在学校的实训当中运用。毕业后华为会在学生中优选，并进行认证考核。华为的认证在业内认可度很高，即使不去华为，也会在上下游企业获得不错的就业机会。”重庆智能工程职业学院理事长程前介绍。

近3年来，永川对接企业68家，校企共建实训基地303个；围绕产业办专业，三年内新开设新能源汽车技术、智能制造工程等与川渝两地主导产业紧密相关的特色专业51个，建成国家级重点专业22个。

西南政法大学人权研究院教授赵树坤认为，永川区根据社会需要切实改进职业教育课程体系，畅通企业需求，提高学生技术的含金量，这样学生的受教育权就与就业权相互内嵌，提升了个体的发展能力。（记者 陈慧娟）

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