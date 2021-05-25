“科技至简，智慧为学”

你是否想象过，一个“有智慧”的教学空间

在这里，通过智能化的教学设备和创新的交互平台

学生能够做到“做中学”、“学中做”，课堂充满了趣味

和设备一起变“活”的还有学习知识的方式

一张大屏出现在面前，抬手一划，丰富的学习资料就能清晰呈现

学习之后，通过完善的产教融合路径，满腹的专业知识，也有了用武之地

再也不像以前那样，在课堂下迷茫，看着纸质的课本，想象自己的未来到底是什么样

这些看起来不可能的场景，正发生在我们的身边

5月21日，第56届中国高等教育博览会在青岛启幕。借助智慧教育推动人才高质量培养已成为“十四五”期间高等教育发展的重要内容。会上，各种前沿高能科技让人大呼过瘾。记者走进高博会现场，抢先体验了不少智慧教育的高能科技！

以上这些令人心驰神往的高能黑科技，来自联想展位。作为深耕教育信息化20年的科技企业，联想在本届高博会上发布了旨在全方位助力高校创新人才培养的 “1+1+1+N”高校智慧教育战略。在“1+1+1+N”战略中，第一个“1”指是创新的基础设施环境，建设智慧教育时代的新型教育基础设施；第二个“1”指的是教学交互平台，通过智慧学习空间带来以学习者为中心的创新教学体验。第三个“1”指的是产教融合模式, “N”指的是专业共建方案，创新新时代人才培养路径。

秉承着“科技至简，智慧为学”的理念，联想还将继续以科技赋能教育，为高校教育建设作出积极改变。

面向明天，我们还能有怎样的畅想？这一次，想的大一点，也没关系。

(责编：温璐、秦华)