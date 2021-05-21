原标题：淮北市抓在经常融入日常 引领青少年学党史心向党

淮北市第一幼儿园在新时代文明实践广场举办“红色百年童心向党 书香浸润绘出美好”绘本剧表演活动。淮北市委宣传部供图

“红色传统教育要从娃娃抓起，孩子们的表演生动传神，为他们点赞！”近日，淮北市第一幼儿园在新时代文明实践广场的“红色百年 童心向党”绘本剧表演，引来大量市民驻足观看、鼓掌喝彩。舞台上，小演员分工明确，生动还原了贫苦农民在中国共产党的带领下，打土豪分田地，翻身做主人的真实场景；屏幕中，勇敢的王二小把敌人带进了八路军的埋伏圈，当枪声从四面八方响起，他却被气急败坏的敌人残忍杀害，小观众们不禁潸然泪下……这样的场景，仅仅是淮北市开展青少年党史学习教育活动的一个缩影。在党史学习教育中，淮北市紧扣青少年“拔节孕穗期”特点，将学习教育融入中小学校园文化、学习生活、实践活动各个环节，在学生中广泛深入开展“童心向党”系列活动，引领全市青少年学党史、强信念、跟党走。

濉溪县三和小学优秀少先队员代表瞻仰淮海战役双堆集歼灭战纪念馆、聆听讲解员讲解战役故事。淮北市委宣传部供图

“全景式”学党史。该市面向全市30余万中小学生广泛开展我向党旗敬个礼、唱支红歌给党听、党的光辉照我心、党的故事我来讲等系列“童心向党”教育实践活动。400余所学校积极引导青少年学生读一本红色书籍、看一部红色影片、唱一首红色歌曲、讲一个红色故事、写一篇心得体会。通过书记讲党史、中学生党校、思政历史老师讲党史、国旗下党史微宣讲等形式，建好用好“党史课堂”。

淮北市黎苑小学师生烈士墓前进行爱国主义教育。淮北市委宣传部供图

“立体式”研学游。该市利用淮北淮海战役总前委旧址、淮海战役双堆集烈士陵园等本地革命遗址遗迹、爱国主义教育基地等红色文化资源，开展“童心向党-寻访红色足迹”等系列主题党日、团日及少先队研学游活动，师生瞻仰擦拭烈士纪念碑、缅怀革命先辈、重温入党（团、队）誓词，近10万人次青少年学生在红色沃土现场感悟革命传统和伟大精神，汲取历史智慧和奋进力量，真正让红色遗址、革命历史成为青少年学党史的“活教材”。

淮北市第三实验小学邀请老党员讲述革命故事。淮北市委宣传部供图

“浸润式”悟思想。该市以“童心向党”主题校园文化活动为抓手，引导中小学生积极融入、主动参与。组织艺术展演、电子板报创作大赛、少儿书画大赛、少儿文艺调研和主题教育读书活动，举办师生书画作品展、演讲比赛、黑板报、幼儿绘本、课本剧表演、航模竞赛等，开展少先队员“红领巾小喇叭”宣讲，各中小学邀请专家教授讲解党史，邀请老兵老党员讲述革命故事，让青少年在寓教于乐中，受到党史学习教育浸润，实现自我学习、自我教育。（郜锋）

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