原标题：教育培训行业禁说“保过”

19日，海淀区市场监督管理局和海淀区教委联合出台“教育培训行业广告发布重点内容提示书”，相关机构严禁对升学、通过考试、获得学位学历或合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺，禁止“保过”“××天速成”等字样。

海淀区明确，相关机构严禁烘托、渲染紧张氛围，故意造成学生或者家长的焦虑情绪；严禁发布诱导家长将适龄儿童、青少年送入培训机构，取代义务教育的内容，不得含有“最新通知”“好消息”“新政”等涉嫌诱导点击的描述，不得编造“自学考试即将取消”“考纲变化”“考试难度加大”“学制延长”等政策变化用语。

对升学、通过考试、获得学位学历或合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺将被禁止，如保过、一次性通过、免学免考拿学历、双倍提升、短期突破高分、就业有保障、××天速成、真正做到提分、××天逆袭、高中生轻松本科梦等。培训机构内设班级名称中不得使用具有承诺性质的词语。

相关机构严禁明示或者暗示有相关考试机构或者其工作人员、考试命题人员参与培训授课，如命题组老师、阅卷组成员等；广告中不得出现教师的名义或形象，包括演员扮演的教师；不得使用学员“现身说法”直接或间接作推荐证明，不得以学员的培训效果作推荐证明，不得从用户评价中挑选好的用户评价进行刻意展示；不得使用名师、名校、一线、升学率等字词进行宣传。

各机构不得发布包含不符合考试制度及学制的内容、严禁贬低其它教育培训机构。广告中表明附带赠送的课程、图书礼包等商品或者服务，应当明示所附带赠送的品种、规格、数量、期限和方式。（记者 李祺瑶）

(责编：李依环、熊旭)