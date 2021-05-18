人民网北京5月18日电 （记者孙竞）为清理整顿“大学”“学院”名称使用乱象，规范名称登记使用行为，教育部等八部门近日印发了《关于规范“大学”“学院”名称登记使用的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，除经批准设立的大学、学院以及由其设立的内部机构或由其发起并依法登记的组织机构外，其他组织机构不得在牌匾、广告等对外宣传以及其他各类活动中使用“大学”“学院”字样。

教育部发展规划司负责人表示，近年来，一些企业内设培训机构、社会组织，未经批准冒用“大学”“学院”名称，并对外开展宣传、招生等活动，造成社会公众误解，扰乱了教育秩序，产生了不良影响。根据《高等教育法》及相关法律法规，大学、学院是具有特定功能和作用的法人组织，应按照国家规定的标准和程序审批设立。在未经许可的情况下，各类机构名称或简称均不应使用“大学”“学院”字样。

如何界定“大学”“学院”名称？

《意见》明确“大学”“学院”名称经审批方可使用。大学由国务院教育行政部门依法审批或备案；学院根据办学层次、类型、法人性质等，由中央和国家有关部门或省级人民政府及其有关部门依法审批。

冠“大学”或“学院”、具有独立法人地位的事业单位，涉及机构编制事项的，按照机构编制管理权限和规定程序，报机构编制部门审批。

“大学”“学院”名称登记和使用有哪些规范？

《意见》明确了“大学”“学院”名称的登记规范和使用规范。

经审批设立的大学、学院，以及由其发起并依法设立的其他法人组织，在机构编制、民政、市场监管部门登记时可以对应使用“大学”“学院”字样。其他组织机构在登记时不得使用“大学”“学院”字样。

除经批准设立的大学、学院以及由其设立的内部机构或由其发起并依法登记的组织机构外，其他组织机构不得在牌匾、广告等对外宣传以及其他各类活动中使用“大学”“学院”字样。

企业内设培训机构不得使用“大学”“学院”

教育部发展规划司负责人表示，企业设立的、无需审批登记的内设培训机构一般面向企业内部开展培训活动，但在实际中，部分机构以“大学”对外宣传，并加挂“大学”牌子，有的甚至还对外进行招生培训、开展业务。

对于这类机构，《意见》要求有关部门要指导和督促其规范名称使用行为，不得使用“大学”“学院”字样的名称及简称开展任何形式的宣传等活动。举办机构属于国有企业的，由履行出资人职责的机构负责规范；举办机构属于银行保险机构的，由银行保险监管部门负责规范；其他的由其举办机构的业务主管部门负责规范，无业务主管部门的由教育部门会同市场监管等部门负责规范。

可以使用“XX老年大学”“XX社区学院”等专有名称

《意见》指出，经有关部门批准设立，面向特定人群开展非学历教育培训的老年大学、社区学院，不得单独使用“大学”“学院”字样，可以使用“XX老年大学”“XX社区学院”等专有名称。

教育部发展规划司负责人介绍，《意见》的出台，一方面，兼顾了其他有关部门审批设立的学院，如“干部管理培训学院”“技师学院”“会计学院”等；另一方面，对于因历史原因形成、且具有一定社会认知基础、面向特定人群开展非学历教育培训的老年大学、社区学院，可以继续使用“XX老年大学”“XX社区学院”等专有名称，但不得单独使用“大学”“学院”字样。

相关部门将开展全面摸排和清理整顿

根据《意见》，机构编制、民政、市场监管部门按照上述规定对已登记名称中含有“大学”“学院”字样的组织机构进行摸排清理，审批机关或业务主管部门予以配合。登记名称不符合上述规定的，结合实际，通过组织机构申请变更、审批机关变更、登记机关依职权变更等方式进行规范。

各地各相关部门在《意见》发布后6个月内组织开展清理整顿，对逾期仍违规使用“大学”“学院”字样开展活动的，按照主管和属地原则，由教育、机构编制、人力资源社会保障、民政、市场监管等部门依法责令改正或予以查处。对涉及虚假违法广告或宣传的，由市场监管部门责令停止，并依法处罚；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(责编：李依环、秦华)