人民网北京5月17日电 第七届IDEC国际戏剧教育实践与应用大会13日在珠海大剧院开幕。中国儿童中心主任苑立新在致辞中表示，作为素质教育的重要组成部分，戏剧教育是贯彻德智体美劳全面发展教育方针、培养社会主义事业建设者和接班人的重要内容。

全体参会人员在会场前合影。 主办方供图

近年来，戏剧在校园美育工作中被愈来愈多地应用在中国学生的阅读、美育与思想品德教育、儿童五大领域能力、儿童艺术及综合素质培养、传统文化传播、第二语言学习等领域。戏剧教育将戏剧作为一种学习媒介，并非致力于传授专业表演技巧，而是引领学生在虚拟的戏剧情境中体验，鼓励孩子们表达自我、思考和认识周围的世界。每位参与者都可以根据所闻所见展开想象，产生自己的故事，不再局限于观众席的方寸之间，而是真正参与到创编戏剧的过程中去。

中国教育学会美育研究分会主任委员袁为民认为，戏剧教育是校园美育的重要组成部分，是孩子接受美育沁润的重要方式。本次大会的召开，响应了国家校园美育政策的方向，为一线教师在校园中开展戏剧与美育的结合提供明确、可行的思路。

中国教育发展战略学会艺术教育委员会副理事长、北京外国语大学国际教育集团负责人范晓虹指出，IDEC将发挥国际教育交流的平台作用，用戏剧教育的形式讲述和传承“中国之美”，肩负起推动教育发展、社会进步、国家昌盛、民族复兴的责任和义务。

据悉，本次大会由北京外国语大学、中国儿童中心、IDEA国际戏剧/剧场与教育联盟指导，中国儿童中心对外交流中心、北京外国语大学国际教育集团、外语教学与研究出版社联合主办，会议以“互化、互补、赋能——戏剧教育在新时代背景下的独特作用和意义”为主题，20余位国内外戏剧教育专家以及500余位来自粤港澳大湾区的教育科研单位、大中小院校等教育机构代表齐聚珠海，通过主题演讲、圆桌论坛、教学思路分享、体验式工作坊等一系列戏剧教育活动，分享最前沿的戏剧教育理念与实践创作，针对我国戏剧教育事业所面临的机遇与挑战进行了深入探讨。

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