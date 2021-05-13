东北大学秦皇岛分校学生黄子说讲述南湖红船的故事。（学校供图）

人民网北京5月13日电 “我在嘉兴南湖，我们看到的这艘船就是中国共产党诞生的地方，叫‘中共一大’纪念船，也叫红船。下面我为大家讲述党的诞生地——南湖红船的故事……”日前，东北大学秦皇岛分校学生黄子说回到家乡浙江嘉兴，走进与历史纪念展馆、地标建筑等，追寻红色足迹，生动讲述家乡的党史故事、英雄事迹。

收集党史素材、实地调研走访、采访老党员……3月16日起，东北大学秦皇岛分校党委宣传部组织开展了“东大青年说家乡党史”视频征集活动，引导学生自发学习党史知识、自觉进行党史学习教育。同学们积极寻访家乡红色足迹，深入挖掘党史故事中蕴含的红色精神，并将寻访中的所学、所思、所感、所悟录制成短视频，将“自己讲+实拍画面+影视资料”有机融合，并创新呈现方式，深情讲述家乡党史故事。

据悉，此次活动中，同学们的足迹遍及23个省（市、自治区），内容涵盖“红色遵义之旅”“回顾辽沈战役”“红色纪念—回望渡江战役”“西柏坡：新中国从这里走来”“走进伟人故居”等，共完成87篇视频作品。“我们的学生来自五湖四海，每个人的家乡或多或少都有一些与党史相关的故事。把这些串联起来，就是一本生动的教科书。”东北大学秦皇岛分校党委宣传部部长张顺宇说。

张顺宇表示，学校鼓励同学们走进家乡的红色基地，把家乡的“红色地标”化为身边的“红色课堂”，通过游览参观、沉浸体验等多种方式，重温红色记忆、深化党史学习、传承红色基因，做红色基因的传承者、宣传者和践行者。

“以前的学习往往是听讲，这次自己成为了主讲人，我觉得很有挑战。要想讲好党史故事必须自己先吃透，我在准备的时候翻阅了大量资料，录制时还邀请了纪念馆负责人介绍馆内图片和文物，对红军三大主力在同心县胜利会师的历史知识和红色遗存进行了深入了解。”参与此次活动后，该校管理学院学生贺吉云说。（李依环、齐芳、任艳美）

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