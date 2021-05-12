习近平给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信。 新华社 发

人民网北京5月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月9日给《文史哲》编辑部全体编辑人员回信，对办好哲学社会科学期刊提出殷切期望。

习近平总书记的回信在山东大学师生中引起强烈反响。大家表示，将认真学习贯彻习近平总书记指示精神，在工作和学习中坚守初心、引领创新，展示高水平研究成果，弘扬中华文明，让世界更好认识中国、了解中国。

山东大学党委书记郭新立表示，推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展，是高品质学术期刊义不容辞的责任，也是中国特色世界一流大学责无旁贷的使命。山东大学将增强在党的领导下、走中国特色社会主义办学道路的骨气和扎根中国大地、建设世界一流大学的底气，坚持立德树人根本任务，创造高水平研究成果，推动中外学术交流，努力为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

山东大学校长樊丽明谈到，习近平总书记的重要回信内涵丰富、思想深邃，为高品质期刊建设、弘扬中华文明、构建中国特色哲学社会科学体系提供了根本遵循。全体山大人倍受鼓舞，倍感振奋。全校师生将回应时代呼声，在实干奋进中践行初心使命，着力培育中国特色哲学社会科学“山大学派”，着力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，着力造就担当民族复兴大任的时代新人。

“习近平总书记的回信为所有哲学社会科学杂志如何办刊指明了努力方向，即学术期刊必须满足国家和民族的重大需求。”山东大学儒学高等研究院执行院长、山东大学《文史哲》杂志主编王学典表示，哲学社会科学基本的研究力量必须进一步向研究中国问题、中国道路、中国经验、中华文明集中，从历史与现实、理论与实践相结合的角度，深入阐释如何更好坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。

山东大学文学院教授史建国谈到，习近平总书记在来信中充分肯定了《文史哲》创刊70年来在弘扬中华文明、繁荣学术研究等方面所做出的努力和贡献，同时也为《文史哲》以及全国哲学社会科学未来的发展指明了努力的方向。这充分体现了党和国家对哲学社会科学工作的重视，对于《文史哲》杂志、山大乃至全国的哲学社会科学工作者而言都是一种巨大的鼓舞。

“我们应该从国家文化战略与当今国内外形势变化发展需要的高度，深刻领会习近平总书记的回信精神。”山东大学历史文化学院特聘教授、中国先秦史学会副会长江林昌说，山东大学应当充分发挥文史哲融通的优势，集中力量认真研究重大学术问题，以高水平研究成果回答好有关“中国道路、中国精神、中国力量”等一系列“重大课题”。

山东大学管理学院文化和旅游学系青年教师李帅帅表示，作为一名哲学社会科学工作者，要将理论与中国实践相结合，将个人研究兴趣与国家需求相结合，底气十足地讲好中国故事，把论文写在祖国大地上，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

山东大学哲学与社会发展学院2020级社会工作专业硕士研究生周新洋认为，在日常生活和专业学习中，青年学子要积极主动加入弘扬优秀历史文化的队伍中，努力做中国传统文化走出国门、走向世界的传播者，让更多国际友人感受到中华文明的真正魅力。

“习近平总书记的回信是对《文史哲》几代编辑人员工作的肯定，是对山东大学尊崇学术、锐意进取精神的肯定。”山东大学文学院2017级汉语言文学专业本科生朱嘉璇表示，作为一名青年学生，在未来的学习生涯中，自己定当志存高远、情理兼修、勇于开拓，努力将中华优秀传统文化传播到五湖四海，不辜负党和祖国对青年一代的殷切期望。

(责编：郝孟佳、秦华)