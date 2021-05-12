原标题：西城区内外联动增加学位供给

本报讯 “十四五”期间，西城区义务教育入学人数持续保持增长。面对严峻入学压力，该区挖掘区域内资源，拓展区外办学空间，在“第12学区”补充优质学位。今年，“第12学区”迎来新成员——北京八中首次通过区内招生区外办学的方式，在京西校区开设2个寄宿班。同时，该区今年新增德胜中学、黄城根小学分部等6个新校址，补充小学学位缺口。新增学校均面向全区招生。

近年来，西城区义务教育阶段招生人数快速增长，小学在校生平均每年增加超过6000人，入学压力持续增大，各学校特别是小学的承载力已达到极限。“十四五”期间，该区义务教育阶段入学需求将继续保持高位增长趋势，教育资源紧缺不足问题将进一步凸显。面对严峻形势，西城区探索补充中小学学位新路径，推进区域协作，拓展区外办学空间，补充中小学学位缺口，在平原新城及生态涵养区打造与西城教育理念共通、资源共享的“第12学区”。2017年，西城区在该区11个学区的基础上，向安置房所在区输出优质教育资源，组建“第12学区”，目前该区已与丰台、昌平、房山、大兴、通州、门头沟等地区合作，举办一六一中学回龙观学校、四中长阳分校等学校，满足优质教育资源需求。今年，西城区新增初中寄宿学校入学方式，通过区内招生区外办学的方式，北京八中首次招收2个寄宿班，在位于门头沟的京西校区就读。

今年，西城区将继续保持11个学区，通过区内资源调整、腾退和租赁，在区域内增加德胜中学、育翔小学分校、第一实验小学红莲分校、黄城根小学分部、十四中小学部、育才学校分部6个校址，补充学位缺口。各校校址分布在西城区不同区域，与去年新增的京华实验学校、铁路第二中学小学部，形成该区教育新地图。西城区教委表示，将严格落实市教委相关要求，所有新建学校面向全区招生，通过计算机派位方式录取，使新增教育资源惠及全区适龄儿童。在规定时间内，符合西城区小学入学条件的本市户籍适龄儿童可自愿选择且只能选择一所全区招生的学校报名。（记者 李祺瑶）

(责编：温璐、郝孟佳)