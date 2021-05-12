梁静（中）和科研团队成员开小组会。

新华社记者 张浩然摄

据新华社郑州电 （记者张浩然）“教室排课、行车路径规划、航班调度、大数据挖掘、金融分析等，可以说，进化计算的应用领域无所不在。”在郑州大学电气工程学院的教室内，梁静正在为学生们讲授《进化计算》课程。

“怎样在一定时间内排更多航班，最大化地利用机场现有资源？怎样优化投资组合，让收益更大、风险更低？怎样设计机器人的路径，让其躲开障碍物，同时机器人之间不会互相干扰？怎样优化车间流水线工序，在约定工期以更节能减排的流程完成各类工件生产？”梁静说，建设智慧城市时，上述智能调度问题都可以应用进化计算解决。

1981年出生的梁静，目前担任郑州大学电气工程学院院长。近期，她正带着团队攻关，力求在进化计算的应用方面有所突破。

1999年，梁静考入哈尔滨工业大学控制科学与工程系。大学毕业后，她拿到了新加坡南洋理工大学的全额奖学金，开始攻读博士学位，从此一头扎进了进化计算研究领域。

进化计算虽是数学问题，但在实际生产生活中无处不在。“比如点外卖的时候，让派送员去取货后再给我们送货，那么他沿途经过哪些商家，路上是不是可以再多取多送一些，怎样去高效完成这样的任务，背后其实就是一个进化算法的优化问题。”梁静说。

读博期间，每次暑假回国，家乡的变化都给她留下深刻印象。“我觉得在国内虽然可能有挑战，但有机会去做更多我想做的事情，发挥的空间更大些。”梁静说，博士毕业后，面对地方政府机关、国外科研机构抛来的“橄榄枝”，她最终一一婉拒，“我还是想继续做科研，为国家和家乡做一些力所能及的事情，这是自己的初心。”

2009年，梁静选择回到家乡郑州工作。刚开始确实有些不适应，不过，这种不适感很快便消失了。她笑着列举国内日常生活的体验，比如电子政务的便捷、空气质量的改善、疫情防控的成果、晚上在外散步时的安心等，“现在国外电子支付不如国内普遍，出国消费时反而很不适应。”

如今，简历上的她，科研成果和成绩十分耀眼：在进化计算国际会议上组织过多次优化算法竞赛，所制定的标准测试函数集被全世界67个国家和地区、45个学科领域的学者认可和使用。

生活中的她，兼顾着科研、管理和家庭。作为博士生导师、院长和两个孩子的妈妈，梁静的备忘录上每天挤满了各种待办事项，做起事来风风火火。

一个人的力量总归是有限的，随着国内引才政策越发优厚，越来越多的青年才俊加入梁静的科研团队，团队的研究范围也从偏重理论扩展到更多应用领域。

谈及未来，梁静认为，自己的工作还处于应用前端，如果要让进化计算发挥更大价值，就需要搭建一个拉近优化算法设计人员跟工程应用之间距离的平台，才能更好地设计出新算法，解决智能电网、生物医学工程等方面的实际应用问题。

(责编：郝孟佳、温璐)