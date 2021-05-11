原标题：穿过福田口岸来读书

如果没有新冠肺炎疫情，周末会有不少香港市民从落马洲过关，在福田口岸无缝转乘深圳地铁4号线来深圳书城中心城（以下简称“中心书城”）。他们和当地市民一样，在阅读中度过难得的假日时光。

在中心书城24小时书吧的角落，香港青年李思敏处理完手头上的工作，捧起一本金融学的书，安静地阅读着。他告诉记者，大湾区的发展实在太快了，自己再不抓紧学习，就赶不上内地同行的步伐了。“在这里，学习效率更高。”

李思敏说，来到深圳福田工作，开拓了他的视野，也让他跟大湾区其他城市的青年有了更多连接。很多像他这样在内地的港澳青年，其实都蛮刻苦的，“大湾区有大好环境，为何不用大好青春去奋斗！”

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后，深圳成为粤港澳大湾区青年就业创业的热土，他们的梦想在这里生根发芽。深圳与港澳交通往来便捷，有良好的营商环境，还有各种就业创业扶持资金、补贴等，还有很好的读书氛围，让不少港澳青年来了就喜欢上，并且留下来了。

“太方便了！完全不像是在两个城市。”香港青年陈冠美在深圳前海的来画公司担任法务专员，她祖籍广东湛江，到北京上了大学后，选择留在深圳工作。

尹昌龙是深圳出版集团有限公司董事长，但他更愿意别人介绍他是深圳读书月组委会办公室主任。尹昌龙用8张图片，讲述了深圳各个时期全民阅读的故事。

读书，早已渗透进每个深圳人的血液里。追溯到1996年，深圳迎来了第七届全国书市，读者的购书方式首次实现了从“柜台化”向“超市化”的转变。“所有人都拎着筐，穿梭在人海书海之中，一捆一捆地买，一车一车地买，收银台的现金呼啦呼啦地收。”尹昌龙回忆，整座城市为书而疯狂，他内心充满自豪。

作为全国较早开展全民阅读的城市，深圳从2000年起创设“读书月”，被业界称为“高贵的坚持”。2020年11月，深圳读书月如期举行。

如今，中心书城已经15岁了，是中国首家体验式书城。自从开业以来，中心书城运用“跨界”理念，以阅读生活为核心，将书业、文化、商业、设计、创意、展览等元素在书城空间进行融合，成为提供市民文化休闲生活的“城市文化客厅”，年接待读者近千万人次、港澳读者百万人次、中外参观考察团100余批次。

41岁的深圳特区，经济快速发展的背后是慢下来的读书习惯。在中心书城里，“24小时书吧”守候着这座城市里爱阅读的人。在这里，“最长书桌”旁的创业者、白领、外卖小哥、收废品的阿姨，都可以捧起自己喜欢的书籍。工作人员称，“无论何时何人，我们都敞开大门欢迎。”

2020年9月，“24小时书吧”改造升级。在空间设计上，新增了“旋转书架”“静思区”“阅读客厅”“档案卡座”“户外花园”等场景，构建了阅读生活的多元性，读者还能参加文化沙龙活动。

2020年年底的跨年之夜央视直播，尽管深圳可以向外展示的有很多方面，但选择了“24小时书吧”。主持人白岩松对观众说：“深圳近乎是全国阅读推广最好的城市，可以不加之一。”

年均阅读纸质图书8.86本、日均阅读纸质图书61.25分钟、数字化阅读率达99.1%……刚刚发布的《2021年深圳“图书馆之城”阅读报告》显示，深圳多项数据远超全国平均水平。

“深圳十大观念”中有两个观念与阅读有关，“实现市民文化权利”“让城市因热爱读书而受人尊重”由市民投票高票当选。

“一个城市的未来发展，一个城市的竞争力和影响力提升，必定得依靠读书求知和学习进取的精神。”尹昌龙说，希望人们在深圳的任何一个角落，都能与书相遇。

阅读的画面，透露着这座城市积攒的力量，更代表这座城市的未来。读书，已成为这座城市最美的一道风景。

中青报·中青网记者 林洁 张均斌

(责编：郝孟佳、温璐)