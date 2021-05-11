本报记者 洪秋婷

“我喜欢别人叫我唐老师。”唐一是奇宝教育科技联合创始人，1988年出生在澳门，在广东江门读书，学习动画制作专业，毕业后当了6年老师。“做教师的这一经历，让我积累了一线教学经验，和动画技术操作结合后，我能更明白学生的需要，这些对我从事科技教育工作帮助很大。”唐一说。

带着要“培育未来科技领袖”的情怀，唐一开始了他的创业之路。经过苦心研究和策划，唐一和团队自主研发出一套儿童科技基础教育课程，面向中学、小学和幼儿园阶段的孩子，内容包括儿童程序设计、3D工艺、电子工程。唐一介绍，课程内容不仅可以锻炼孩子的逻辑思维，还能培养他们的观察力、问题解决能力，“最重要的是可以培养孩子的科技创新能力。”

随着项目先后在澳门、香港和深圳对接上合作伙伴，唐一把眼光放到了粤港澳大湾区更广阔的市场。

早在2016年，唐一就通过合作伙伴认识了广州市天河区港澳青年之家创新创业部部长陈经湛。“我们看重他创业方向的优势，想邀请他将奇宝科技落户到广州。”陈经湛说。

经过反复准备、讨论，2019年9月，唐一在广州注册了奇宝科技，正式开始拓展粤港澳大湾区业务。唐一说，广州地处湾区中心，交通四通八达，“从这里出发，去哪里都很方便，老师们来这里参加培训也很方便。”

唐一非常感谢天河区港澳青年之家的“雪中送炭”。“在政策优惠上，这里除了入驻租金全免外，还提供财税、创业指导、商业联系等服务。天河区更为来湾区的港澳青年提供人才公寓，解决我们的住宿问题，免除了我们的后顾之忧。” 唐一说。

2019年11月申请，12月就入住了——解决了住宿这个在广州创业的难题之一，唐一对于未来业务的开拓更有信心和干劲了。唐一坚信，未来的生活离不开科技人才，随着人工智能等科技行业的发展，再过十年，懂得利用科技，或将成为人类必备的基础技能。因此，他希望通过研发教育课程，培育更多科技爱好者。

唐一也希望港澳青年勇敢抓住大湾区发展机遇，多参与湾区交流活动，争取实习机会，深入了解内地市场，从而做好职业发展规划。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 06 版）

(责编：郝孟佳、温璐)