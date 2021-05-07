原标题：2021年北京中招政策发布:"两考合一"录取总分660分 招生规模8.95万人

人民网北京5月7日电 5月6日，《北京市教育委员会关于做好2021年高级中等学校考试招生工作的意见》及相关政策解读发布，今年实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高中招生考试两考合一，中招录取总分为660分，实行考后知分填报志愿。

【报考】

录取总分660分 “两考合一”全科开考

初中学考实行“随学随考”

根据安排，2021年实施初中学业水平考试制度，将初中毕业考试和高中招生考试两考合一，全科开考。全市统考科目为10门，分别是语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物、体育与健康。中招录取总分660分（不含加减分），计入成绩的文化考试科目有7门，其中，语、数、外（满分各100分）和道德与法治、物理（满分各80分）5门科目全部计入成绩，再从生物、化学和历史、地理中各选择分数高的一门计入成绩（满分各80分）。体育与健康（总分40分）计入中招录取总分。

北京市初中在校学生均须按年级参加各科目初中学业水平考试。未在初二年级参加地理、生物学业水平考试的本市初中在校生，须于毕业当年参加地理、生物学业水平考试，成绩用于毕业。

学生在完成每门科目课程内容学习后参加该科目初中学业水平考试，实行随教、随考、随清。其中综合实践活动(信息技术和劳动技术)学完即考。地理、生物考试安排在初二年级第二学期末，体育与健康、艺术(音乐、美术)考试安排在初三年级第二学期，语文、数学、外语(笔试)、道德与法治、历史、物理、化学考试安排在初三年级第二学期末。

2021年初三年级的初中学业水平考试将于6月24日到26日进行，考试时间为3天，考试科目7门。具体安排是24日进行语文和数学两个科目的考试；25日进行物理、道德与法治和外语三个科目的考试；26日进行化学和历史两个科目的考试。2021年初二年级的初中学业水平考试将于6月27日进行，考试科目是地理、生物。

根据安排， 北京全市统一命题、统一考试的9门文化课科目考试时间设置为语文150分钟，数学120分钟，外语笔试90分钟，听力和口语考试30分钟，道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目每门考试时长70分钟。

【招生】

各类高级中等学校招生规模8.95万人

适度压缩跨区招生计划

北京市教委表示，统筹考虑学生发展和首都经济社会发展的需要，2021年拟定本市各类高级中等学校招生规模8.95万人，其中普通高中招生规模6.18万人，中等职业教育招生规模2.77万人。在中等职业教育招生规模中，普通中等专业学校招生规模0.91万人，职业高中招生规模0.69万人，技工学校招生规模0.66万人，五年制高等职业教育招生规模0.23万人，高端技术技能人才贯通培养项目招生规模0.28万人。

市教委表示，普通高中招生要统筹安排、适度规模。公办普通高中招生每班不超过45人。为进一步提升优质教育资源效益，优质高中班额原则上不低于40人。优质高中“校额到校”招生将全市优质高中50%的招生计划分配到一般初中校。

部分优质高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜，严格控制跨区招生规模，继续适度压缩跨区招生计划；城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划；民办高中招生重点向办学所在区倾斜，编制分区招生计划。普通中等专业学校、技工学校和获得“国家级、省部级重点中等职业学校”称号的职业高中可根据学校办学实际在全市范围招生，不对各区分配计划指标。

普通高中中外合作办学项目按照统一招生模式录取，主要面向办学所在区招生，可适量编制跨区招生计划并适度压缩。学校在初中学考出分后、考生填报志愿前，组织进行以外语能力方面为主的资格性测试，按照不超过1:5的比例确定合格名单，报北京教育考试院备案。在统一招生中，对符合条件的考生依据志愿和成绩进行录取。

【录取】

继续实行考后知分填报志愿

中外合办项目首次参加统招

根据安排，2021年继续实行考后知分填报志愿。招生录取分提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。统一招生录取结束后，对外公布未完成的计划，未被录取的考生可填报征集志愿进行录取。

其中，提前招生方面，普通高中的部分招生类型可以参加提前招生；中等职业学校按照本校专业设置和招生要求，可将招生总规模的60%放入提前招生批次；高端技术技能人才贯通培养项目根据本校实际，安排部分招生计划放入提前招生。

校额到校招生方面，包括校额到校和市级统筹。其中，校额到校是将优质高中部分计划定向分配到一般初中校，采用校内选拔方式，按照优质高中校额到校计划和初中校分配的校额到校名额数，依据考生成绩从高分到低分及考生填报的志愿顺序录取。具有普通高中升学资格且具有同一学校连续三年学籍、中考总分达到570分及以上、综合素质评价B等级以上的应届初中毕业生可参加校额到校招生。校额到校招生具体志愿填报和录取办法按北京教育考试院相关文件执行。往届生、外省回京报考考生以及回户籍报考考生不能参加校额到校招生。

统一招生方面，按照考生总成绩，从高分到低分依照志愿顺序，择优录取。

此外，中外合作办学项目在统一招生批次中进行录取。报考中外合作办学项目的考生，可在初中学考出分后、填报志愿之前，按照招生简章要求，报名参加招生高中学校的外语能力方面的资格性测试，按照不超过1∶5的比例确定合格名单，报北京教育考试院备案。测试合格考生可在统一招生批次中填报相应的志愿。招生学校依据考生成绩进行录取。

市级统筹招生计划分三类

特长生测试由各区按规定时间统一组织实施

2021年继续开展市级优质高中教育资源统筹工作，招生计划分为三类：第一类是部分优质高中的跨区招生计划（简称“统筹一”）；第二类是部分优质高中新建、扩建校区或城乡一体化学校的招生计划（简称“统筹二”）；第三类是部分艺术、体育类高校与普通高中联合培养的专业招生计划（简称“统筹三”）。

市级统筹录取是按照优质高中市级统筹计划和初中校分配的市级统筹名额数，依据考生招生考试总分从高分到低分及考生填报的志愿顺序录取。

此外，具有招收特长生资格的学校包括三类：体育类为国家级体育传统项目学校、北京市体育传统项目学校、北京学生金奥运动队承办学校。艺术类为北京市中小学艺术教育特色学校、北京市学生金帆艺术团承办学校。科技类为北京市中小学科技教育示范学校、北京市学生金鹏科技团承办学校。

特长生测试工作由各区根据全市规定的测试时间统一组织实施。具体要求可以参见《关于做好2019年高级中等学校招收体育艺术科技特长生工作的通知》（京教体艺〔2019〕14号）关于工作程序部分的详细规定。

(责编：温璐、熊旭)