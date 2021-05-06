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家门口上好学校 博物馆成新课堂

2021年05月06日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：家门口上好学校 博物馆成新课堂

　　【幸福故事】

　　一长执两校、教育集团化、深度联盟、学区制、城乡一体化学校……对这些教改名词，全国政协委员、北京市东城区史家教育集团校长王欢如数家珍。这些名词，既勾勒出史家小学近些年发展的历史，也是北京市推进教育公平、让优质教育资源走进寻常百姓家努力的写照。

　　如今，这些教育改革成果让老百姓收获了结结实实的幸福感。家长不愁了，孩子在家门口就能上好学校。学生学得好，课堂从学校延伸到社会，博物馆成为新课堂。

　　2014年，史家小学作为北京推进优质教育资源改革试点，把周边的10个片区纳入招生范围。

　　扩大招生学区片后，片区内有一位老人是低保户，她的一对双胞胎外孙女、外孙子因此进入了史家小学。她十分激动，在学校门口见到王欢就说：“王校长，我不花钱不求人，晚辈也能上好学校。我见不到总书记，我见到您，就把我对总书记的感谢说出来，我要感谢党，感谢政府。”

　　在今年全国政协会议的医药卫生界、教育界委员联组会上，王欢把老人的这番肺腑之言带给了总书记。

　　让孩子在家门口就能上好学校，努力去解决老百姓择校难的问题。而孩子进入学校后，如何学得好，健康成长，让家长、孩子都有获得感、幸福感，是另一个关键的问题。

　　“这个新时代，是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。”在党的十九大报告中，这句话让王欢心潮澎湃。她想，在新时代，我们的教育是不是也日益走近世界舞台中央呢？

　　几年前，北京市中小学开始了一项课程改革，让不低于10%的课时用于开展校内外综合实践活动课程，以撬动其他课程改革。“什么是综合实践活动课程，当时我们也不明白，但我们的教师有志向，要让中国教育走到世界前沿。”王欢说,“我们设计的这门课程，要同时具有民族性、体系性、综合性和开放性。”

　　史家小学与国家博物馆签约，在学校开设《中华优秀传统文化博物馆综合实践课程》。学生每周有半天时间走进国家博物馆，学习汉字、服装服饰、美食美器、乐音辞系四大类课程。王欢认为，这是“在时间的罅隙里，抚摸文化的脉络”。

　　11年间，博悟课程走过了从1.0到4.0的跃变过程。“从文物到文化到文明，在这个过程中学习是一种开放的状态。‘博悟课程’，‘博’是无边界，指学习内容和方式的丰富。‘悟’是让学生体验、参与，最后有所感悟、触动，学生的学习是活泼的。我们认为，这是一种真正的学习状态。”王欢说。

　　课程里有一个主题叫“心有灵犀”。老师先提出问题：心有灵犀的“犀”是犀牛吗？中国境内现在没有野生犀牛，那我们老祖宗造字的时候，见过犀牛吗？学生开始讨论，并用各种方式进行调查、学习。最后他们知道这个“犀”就是犀牛，灵犀是犀牛角。孩子们还联想到现在一些人为了获取犀牛角、象牙而猎杀动物，从而产生了保护野生动物的感情和行为。

　　2018年，基础教育国家级教学成果奖评审，“博悟课程”获得一等奖。很多国际友好学校的友人到史家小学考察，都体验过博悟课程。

　　一位国际友好学校的友人听完一堂博悟课说：“这节课让我们感受到了五千年的中华文化，它是一场文化盛宴，这太奢华了！”

　　那节课上，学生用两根小棍、一堆线、一次性饭碗，模拟司母戊大方鼎的制作过程。学生思考怎么捆起来更结实，两个人怎么配合更协调，想象着水是滚烫的钢水，做模和范。现在成语说“一模一样”，其实原来的意思是一个模子一个样。这个技术现在还应用在航天等多个领域。“我们的课好玩着呢，开阔了学生的视野，给了他们一种认识事物的方式，和历史性地看待事物、思考问题的方法。”王欢说。

　　这次校本课程的成功尝试，让老师们也深受触动。如果再用“我讲你听、我说你记”的方式来教学，根本行不通，学生肯定会与时代脱节。这种理念促进了学校其他综合性课程的开发。

　　比如“创意+”课程。史家小学每年举办“商业挑战赛”，孩子们成立“公司”，研究一个科技小产品，并由学生投票选出“最佳产品”。刚开始，有家长参与其中，还有贿选的问题。有学生请王欢做他们“公司”的代言人，结果他们在第一轮就被淘汰了。

　　“我觉得这样挺好，要培养孩子公正、勤勉的品质，靠实力去做事。在这个过程中，大部分孩子都经历了多次失败，这也是一种学习，让孩子学会如何面对真实的竞争，真正做到学而不厌，挫而不败。”王欢说。（本报记者 郭 超 董 城）

(责编：温璐、熊旭)

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