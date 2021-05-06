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北京中小学入学信息采集今启动

2021年05月06日08:16 | 来源：北京青年报
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原标题：北京中小学入学信息采集今启动

　　本报讯 从5月6日起，今年北京市小学和初中入学信息采集工作启动。其中，小学一年级学龄儿童入学信息采集时间为5月6日至5月31日。家长可登录小学入学服务系统(yjrx.bjedu.cn)，确认入学登记的区，选择对应的户籍类型入口，在规定时间内注册，并填写详细信息。信息真实性审核通过后可打印信息采集表，到学校登记报名时须出示信息采集表。

　　北京市义务教育入学服务平台提醒，小学一年级学龄儿童入学信息采集应注意不足龄无法注册 、虚假信息无法通过审核 。注册手机很重要，是获得入学过程信息的重要工具。

　　同时，初中入学信息采集时间为5月6日至5月31日。根据安排，5月10日至5月16日，各区教委受理回户口所在区和到家庭实际居住地所在区初中入学申请、审核、登记工作。7月2日，本市将统一使用市级小升初派位系统进行派位。

　　本市民办义务教育学校与公办学校同步报名、同步开展录取、同步注册学籍。6月3日至6月6日，民办小学、公办寄宿小学报名，大学附中附小接受大学子弟入学报名。6月9日，民办学校、公办寄宿学校派位录取，大学附中附小报备大学子弟入学名单。

　　据悉，北京市义务教育入学服务平台（yjrx.bjedu.cn）已于5月1日开通义务教育入学服务平台入学政策宣传。家长可在该平台上查询市区入学文件、政策问答、学校信息等。同时，各区均已公布咨询电话，家长遇到疑问可拨打电话，向入学所在区教委咨询。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)

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