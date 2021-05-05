原标题：做一名堪当大任的新时代青年

本报讯（记者 刘婧）昨天是北京大学建校123周年的校庆日，也是五四运动102周年纪念日。在这个特殊的日子里，学校为2020届毕业生补办专场学位授予仪式，让青年学子们度过一个特殊的五四青年节。

去年，由于新冠疫情，很多学子还没来得及好好道别就已奔赴天南海北，心中有太多遗憾和不舍。今年4月16日，北大发布通知称，在2021年五四校庆期间，学校将为2020届毕业生安排专场学位授予仪式。昨天，北大兑现了承诺。

昨天一早，重返燕园的2020届毕业生穿上学位服，踏着写有“欢迎回家”字样的阶梯，走进体育馆参加这场他们等待已久的隆重仪式。

仪式现场，北京大学党委书记邱水平、校长郝平等领导班子成员以及校学位评定委员会各分会主席与同学们共同分享这份喜悦与难忘，常务副校长龚旗煌主持仪式。

作为学校的“大家长”，郝平在致辞中表示，再有一个多月，我们将迎来中国共产党成立100周年的历史性时刻。站在新的历史起点上，希望同学们继承和发扬“五四精神”，以实现中华民族伟大复兴为己任，在复杂严峻的全球形势和国际关系面前、在祖国和人民的重托面前、在技术进步和知识革命的浪潮面前，始终秉持矢志报国的信念，树立拼搏进取的意识，以“功成不必在我”的情怀 和“功成必定有我”的担当，肩负起时代使命，永续奋斗、砥砺前行，做一名堪当大任的新时代青年。随后，郝平校长宣读学位授予决定，全体毕业生起立，集体佩戴学校特别定制的校徽。这枚校徽的背面，镌刻了“学位授予仪式留念”的字样。

毕业生代表、口腔医学院2020届博士毕业生张一凡诉说了同学们重返燕园的无限感动：“请母校放心，我们将不负母校、不负所托，永远珍藏师长的嘱托与期许、同窗好友的情谊与祝福，不惧风雨、勇挑重担，让青春之花绚丽绽放在党和人民最需要的地方！”供图/北京大学

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