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“一流大学内部治理结构与人才战略研究”重大课题研究成果发布会在北京召开

2021年04月30日18:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月30日电 （宋子节）4月30日上午，“一流大学内部治理结构与人才战略研究”重大课题研究成果发布会在北京召开。中国高等教育学会第七届理事会成立以来，启动了“中国高等教育改革发展重大理论与实践问题研究”并设立了13项重大课题。

发布会现场。中国高等教育学会供图

据现场了解，经过几年研究，“中国高等教育改革发展重大理论与实践问题研究”各课题组积极探索创新课题研究模式，产出了一批高质量研究成果，向教育部报送《研究专报》31期，得到中央和教育部领导多次批示，引起了政府部门和社会的广泛关注。

在会上，清华大学常务副校长王希勤发布“一流大学人才发展战略”专题研究成果，围绕中国特色一流大学人才战略宏观分析、高层次外籍人才聚集战略、高层次本土人才培养战略、高层次人才生活保障战略、高层次人才事业保障战略进行系统汇报。北京大学教育学院党委书记、院长阎凤桥发布“一流大学内部治理结构与人才战略研究”课题总报告，从总体设计、思路方法、研究成果、政策建议等方面进行介绍。中国人民大学教育学院副院长李立国发布“一流大学内部治理结构”专题研究成果，从一流大学治理结构、我国大学内部治理体系及其治理现代化实践、世界一流大学内部治理结构的比较等方面介绍了研究成果。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波接受采访时表示：“研究成果要急国家之所急，多为高等教育体系建设和高质量发展提供好主意、金点子，贡献出能够回应党和国家战略需求、具有重大价值的标志性成果。”在杜玉波看来，新型高端智库建设要应国家之所需，提高思想认识，变“要我做”为“我要做”，变“单线作战”为“协同攻关”。

中国高等教育学会副会长、国家民委原副部长级专职委员管培俊指出，一流大学建设的关键是制度与人，短板也是体制机制性障碍与人才不足。“希望后续研究增强问题意识，让研究成果更有政策意义和应用价值。”管培俊说。

“此次发布会内容充实，既是一场成果分享会，也是一场专题研讨会，达到了预期效果。希望各课题组以此为契机，紧跟形势、紧贴实际、紧扣主题，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，扎实开展研究，力争拿出高质量研究成果。”中国高等教育学会副会长、教育部高教司原司长张大良表示。

(责编：王欲然、秦华)

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