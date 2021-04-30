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“我心怀梦想，你给我力量”——教育援青十周年侧记

2021年04月30日15:21 | 来源：新华网
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新华社西宁4月30日电 题：“我心怀梦想，你给我力量”——教育援青十周年侧记

新华社记者李占轶、张龙、张子琪

高原4月，春光明媚。位于青海省西宁市宁张路的（西宁）果洛中学内，宽敞明朗的教室里传出琅琅读书声，这在藏族姑娘周毛看来，是不曾奢望的愿景。

19岁的周毛是该校高二的学生，出生在青海省果洛藏族自治州玛沁县拉加镇的一个牧业村。从记事起，周毛的生活就没有离开过草原和牛羊。

果洛州地处三江源腹地，平均海拔4200米以上，雪山巍峨，草原连绵，气候恶劣，高寒缺氧。

玛沁县是阿尼玛卿雪山脚下的高原小城，周毛的家是广阔草原上的一顶帐篷。周毛父母都是牧民，家中有20多头牦牛，她还有两个妹妹都在读书，家境并不富裕。

父母起早贪黑放牧，省吃俭用撑起一家人的生活。生活的拮据并没有阻挡周毛筑梦，大大的梦想在草原深处的小小帐篷里发光——她渴望依靠知识的力量改变命运，走出草原深处。

“听说在西宁新建了果洛中学，牧区娃娃考上就能到省城去上学了！”2019年夏天，消息像风一样传遍草原。

周毛曾经“做梦都没想过”到西宁上学。位于拉加镇的初中，对她而言已经是很远的地方。

阿尼玛卿雪山巍峨磅礴，挡不住高原孩子逐梦的脚步。

在上海市委、市政府的无偿援助下，隶属于果洛州教育局管理的全日制寄宿制完全中学——（西宁）果洛中学在2019年7月竣工，学校还加盟了上海大同教育集团，上海将与果洛共享优质教育资源。

2019年8月31日，是周毛毕生难忘的一天。(西宁)果洛中学举行校园落成仪式暨开学典礼，周毛在内的396名牧区孩子成为第一批学生，从雪域果洛辗转四五百公里来到西宁，踏入承载草原希望的校园。

大气的教学楼，崭新的橡胶跑道、绿茵场，明亮的餐厅宿舍、生物实验室、音乐教室、机器人教室……开学第一天，周毛激动又新奇，欣喜地向爸爸妈妈打电话报喜。

“走进校门的那一刻，我下定决心，要心怀感恩，努力学习，成为对祖国有用的人。”周毛在日记中这样写道。

在班主任祁得元眼中，周毛身上有很多牧区孩子的特质，懂事、能吃苦，学习认真踏实，目前周毛的成绩在全年级名列前茅。

“我要考上心仪的大学，还想去上海，去看看帮助我们实现梦想的这座城市是什么样子的。”周毛说。

对于周毛来说，迎接她的不仅有宽敞明亮的教室、图书室、崭新的操场，还有一片无比广阔的“外面的世界”。

（西宁）果洛中学现有5个年级、600多名学生。这些学生都来自果洛州，其中多数学生和周毛一样，来自高原牧民家庭。

“果洛中学承载了沪青两地教育人的梦想，对于推动果洛教育事业发展具有里程碑意义。我们将带着责任、带着担当、带着初心、带着使命努力办最好的学校。”（西宁）果洛中学校长薛伟宏说。

2010年党中央、国务院作出对口援青重大决策部署以来，北京、上海、天津、江苏、浙江、山东六省市对口支援青海六州。

十年来，从国家部委到援青省市，从中央企业到内地高校，各援助方跨山越水倾情付出，众志成城凝聚合力——

教育援青落实援助项目260余项、援助资金达12.7亿元、支援帮扶省市370余所中小学校与青海中小学校建立结对帮扶、1300余名团队在青海支教帮扶，培训教学管理人员、教研员和骨干教师8000余名、派援专家学者达7902人次……

“我住黄河源，君住长江尾，江河奔腾不息，承载深情厚谊，感恩无私大爱，温暖千里草原……”果洛中学校园里，讲述沪青情谊的校歌时常回荡。

十年援青，大爱无言，硕果累累，情满江源。

实实在在的“援青情”，在草原孩子的歌声里飞扬，在壮美的江河源头流淌，在巍峨雪山脚下扎根，在广袤无垠草原上播撒。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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