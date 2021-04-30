北京欢乐谷天光夜谭炫目的表演

4月28日晚，北京欢乐谷六期·天光夜谭正式与游客见面，为京城再添夜游打卡地。天光夜谭项目是在现有七大主题区的基础上，以“夜经济六部曲”：夜游、夜秀、夜赏、夜宴、夜购、夜读为体验主旨，应用多媒体、装置艺术、算法影像、投影互动等科技手段，让游客感官叠加、沉浸于多重场景中，实现景区从“亮化”到“美化”再到“文化”的提质升级，让北京欢乐谷实现昼夜两重天：白天一景、晚上一秀；白天惊心动魄、晚上流连忘返。

天光夜谭推出后，北京欢乐谷成为国内主题公园行业名副其实的“演艺谷”，10多种演出类型构筑文化演艺新矩阵。其中，三星堆文明和山海经文化融会贯通的大型演出《金面王朝》、《欢乐魔方》城市空间装置体验秀、《奇幻东方》万千星光幻影秀、《玛雅天灾》特效实景剧等代表性演出，将京城的夜间旅游装扮得缤纷靓丽。

15年来，北京欢乐谷通过持续不断的产品打造和内容打磨，以“游乐设施、文化演艺、主题活动、品质服务”四轮驱动，凭借震撼的娱乐感、超值的体验感、突出的沉浸感和深刻的记忆感，为近5000万游客带去欢乐时光。（乐萱文/图）

(责编：李依环、温璐)