人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京欢乐谷扮靓京城夜色

2021年04月30日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

北京欢乐谷天光夜谭炫目的表演

4月28日晚，北京欢乐谷六期·天光夜谭正式与游客见面，为京城再添夜游打卡地。天光夜谭项目是在现有七大主题区的基础上，以“夜经济六部曲”：夜游、夜秀、夜赏、夜宴、夜购、夜读为体验主旨，应用多媒体、装置艺术、算法影像、投影互动等科技手段，让游客感官叠加、沉浸于多重场景中，实现景区从“亮化”到“美化”再到“文化”的提质升级，让北京欢乐谷实现昼夜两重天：白天一景、晚上一秀；白天惊心动魄、晚上流连忘返。

天光夜谭推出后，北京欢乐谷成为国内主题公园行业名副其实的“演艺谷”，10多种演出类型构筑文化演艺新矩阵。其中，三星堆文明和山海经文化融会贯通的大型演出《金面王朝》、《欢乐魔方》城市空间装置体验秀、《奇幻东方》万千星光幻影秀、《玛雅天灾》特效实景剧等代表性演出，将京城的夜间旅游装扮得缤纷靓丽。

15年来，北京欢乐谷通过持续不断的产品打造和内容打磨，以“游乐设施、文化演艺、主题活动、品质服务”四轮驱动，凭借震撼的娱乐感、超值的体验感、突出的沉浸感和深刻的记忆感，为近5000万游客带去欢乐时光。（乐萱文/图）

(责编：李依环、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部