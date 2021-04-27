原标题：一所地方师范大学的“双创”教育实践

在浙江金华的一个石蛙种苗繁育基地，李秋晴正对石蛙的生长繁育情况作仔细的观察研究和记录。这个面积达1.67万平方米的基地，是李秋晴跟导师郑荣泉用7年时间打造而成的。

在这里，他们从育、住、病、吃四个方面攻克了石蛙养殖业30年未解决的难题，获得了8项国家发明专利，助推7家规模化公司、27家合作社、34家家庭农场走上石蛙高效生态养殖的道路，帮助837户农户实现增收超1000万元，预计带动蛙农增加产值1.4亿元。

李秋晴是浙江师范大学2018级生态学专业研究生，她的创业故事是浙师大创新创业教育的一个缩影。

“一体两翼”的创新创业教育

浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学。2016年，学校开始承担浙江省高校创新创业导师培育工程的实施组织工作，此后先后获评浙江省普通高校示范性创业学院、浙江省双创示范基地，是首批国家级大学生创新创业训练计划高校。在2019年、2020年中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，浙师大的金奖获奖数连续位列全国师范院校第一。多年来，学校把创新创业教育纳入发展战略，走出一条与专业教学、学生社团“双融合”的“双创”人才培养特色。

景慧是一位青海姑娘，2014年，怀揣教育梦想的她来到浙江师范大学就读。2017年和2018年，在学校组织下，景慧两次到可可西里的一个小村落支教。当地匮乏的师资、脆弱的环境和孩子对知识的渴求，给景慧留下了深刻的印象。“支教只有一时。”景慧想，如果能有一支“带不走的”教师队伍，孩子们就能得到更好的教育。

在学校支持下，结合专业优势与学校资源，景慧将“技术＋教育”融合，主持开发了“哆唯实境——沉浸式在线教育”平台，邀请了270多名专家、名师，1600余名志愿者加入，并在青海、宁夏、新疆等10余个省份建立起19个在线教育实践基地，至今已为1万余名学生留下了“带不走的”教师队伍。

与此同时，景慧组织参与省级民非组织浙江智慧云公益服务中心，创立金华浙青教育科技有限责任公司，研发满足教育改革新课标、跨学科培养学生核心素养等系列VR课程。不仅是创业，她和团队的教育扶贫故事也获评国务院扶贫办志愿者扶贫案例50佳、浙江省最美爱心故事。

“双创”教育的核心在于人的培养

立足专业创业的不只是景慧。在目前学校的124个学生社团中，大半与创新创业相关。

罗静远是浙师大幼师专业的一名学生，一直对中华传统文化很感兴趣。2018年，罗静远加入一家面向儿童推广传统文化的社团，她发现目前市场上传统文化教育大多集中于《三字经》《诗经》等，缺乏系统性、科学性和完整性。“就是想用自己学到的专业知识，为儿童传统文化教育做点事”的罗静远，萌生了为3-8岁幼儿设计开发传统文化教育课程的想法。

短短3年时间，罗静远的杭州小禾灼灼教育科技有限公司，开发了包括传统文学、传统饮食、传统艺术、传统礼仪、传统节气、传统游戏在内的6个板块的内容，并利用浙师大幼师专业的金字招牌和校友资源，成功签约92家幼儿园，“还有69家正在洽谈中，销售专题课程7400多套，年度套餐830余套，业务范围已经遍布全国”。

在浙师大领导看来，“双创”教育的核心在于人的培养，把创新创业的火种通过这些未来的老师播撒到全国各地学子的心中。

浙师大有一支赴广西龙州的研究生支教团，至今已有20年，也送走了20批支教团成员。

在龙州县高级中学，有一个叫“珍珠班”的特殊班级，专门招收学习成绩优异而又家庭贫困的孩子，他们学习的部分费用来自“爱心微店”。

微店由浙师大第十七批支教团成员胡尹莎等创办。2017年8月，正在龙州支教的胡尹莎班上有一名学生因为家境窘迫申请退学，当时这学生家里正为5000余斤菠萝卖不出去而发愁。

为了帮助学生，胡尹莎萌发开微店的想法，经过14个昼夜的努力，团队将学生家里的菠萝全部售出，还有了1.4万元的盈利，学生顺利复学。

此后，“爱心微店”在浙师大支教团中接力前行。去年，已经研三的胡尹莎带着在校的支教团成员又创立“大梦想＋”边疆民族地区“致富宝”，依托此平台累计培训出100余位电商带头人，自编的方言注音版电商教材发售超过1.4万册，助力龙州特产销往全国，帮当地农民致富。

需求导向的分层分类服务

还在建设中的浙师大“网络经济创业园”是学校与金华市政府战略性合作的项目之一，面积达两万平方米，“投入使用后，将成为服务浙师大师生创新创业重要的实践平台。”浙师大学工部部长王淑娉说。

据介绍，目前入驻的浙师大师生项目已有80余个，这个“创业园”也被纳入到“金义科创廊道”“婺城科创园”“云谷小镇”等项目。类似“网络经济创业园”这一围绕创新创业教育的地方合作项目，在浙师大还有不少。近年来，学校与地方政府、企业共建的研发平台就有21个，对接服务龙头企业100余家，承担企业委托课题800余项。

集聚校内校外资源，实施分层次、全覆盖训练，全面系统推进创新创业教育，浙师大将此贯穿于人才培养的全过程，帮助学生实现创业的梦想。针对学生创新创业面临的资金、信息、政策、技术等难题，学校还设立有1亿元的大学生创投基金。

迄今，浙师大组织的“创业训练营”已吸引了万余学生参加；每年立项学生创新项目1000余项；有4000余人次学生参与到各类创新创业竞赛等实践训练；推动建设的“分布式创客空间”，形成了教育服务、文化创意、智能制造、科技创新、电子商务、体育健康、公益服务等七大创新创业方向，为学校师生提供着便利化、开放式的创业条件。（记者 董碧水）

(责编：温璐、李依环)