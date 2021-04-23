原标题：新东方在线教师资格证涉嫌造假？

日前，有消息称，新东方在线官方网站展示的部分教师资格存在造假问题，对此，新东方客服表示，教师资质不存在造假，均为对应阶段教师教授对应课程。北京青年报记者发现，前述涉嫌造假的教师简历已撤销。此外，掌门一对一等K12（指学前教育至高中教育,现普遍代指基础教育）教育机构均存在教师资质相关问题。此前，在线教育行业被中消协点名存在教师资质造假、机构无证办学、诱导消费、虚假宣传等问题。今年，教育部相关负责人表示，今年要大力度治理整顿校外培训机构。

事件

新东方旗下多个教师资格证存在问题

日前，据漾财经报道，新东方旗下多个教师的教师资格证存在问题。如优能中学一位刘姓老师据新东方官网显示教授高一至高三数学课程，不过他的教师资格证编号为20063420330000174，根据规定，其仅有初级中学教师资格。

如何可以根据教师资格证看出教师的资质呢？根据教育部印发的《教师资格证书管理规定》，教师资格证书使用全国统一的编号方法。编号共17位，其含义为：证书编号的前四位为年度代码，为认定教师资格年度编号；第五、六位为省级行政区代码，代表发证机关所在省（自治区、直辖市），采用国家颁布的《中华人民共和国行政区划代码》中的“省、自治区、直辖市代码”标准；第七、八、九位是教师资格认定机构代码，代码数字由各省级教育行政部门统一规定；第十位是教师资格类型代码：“1”代表幼儿园教师资格、“2”代表小学教师资格、“3”代表初级中学教师资格、“4”代表高级中学教师资格、“5”代表中等职业学校教师资格、“6”代表中等职业学校实习指导教师资格、“7”代表高等学校教师资格；第十一位是性别代码，“0”代表持证人为男性、“1”代表持证人为女性；第十二位至十七位是序号代码，由教师资格认定机构对本年度内发放的所有教师资格证书按办理的时间顺序不间断递增统一编号。

此外，还有8位教师存在资格证造假或低级别教师资格教高级别课程的问题。比如一位黄姓老师的资格证编号为20073757231000047，他取得的是初级中学教师资格。但新东方官网教师资质处却显示“高级中学教师资格证”，教授高中课程。

报道称，还有教师的教师资格证的性别也存在问题。比如一位黄姓教师，其资格证显示所属者的性别为女性，但从官网图片可知黄姓老师是一位男老师。

据《中华人民共和国教师资格条例》第二章第5条明确规定，取得教师资格的公民，可以在本级及其以下等级的各类学校和其他教育机构担任教师；取得中等职业学校实习指导教师资格的公民只能在中等专业学校、技工学校、职业高级中学或者初级职业学校担任实习指导教师。按照上述规定，拥有初中教育资格证书的老师，是不能在高中学段担任教师工作的。

调查

多个在线培训机构存在类似问题

北青报记者了解到，在掌门一对一等在线培训机构中，部分教师的资格均存在问题。比如掌门一对一的王姓教师，其教师资格证编号20203301441000464，其资格证显示所属者的性别为女性，但从官网图片可知其是一位男老师。比如某教育机构的一名李姓教师，其教师资格证编号为201341166420024426，其教师资格证共18位，不符合教育部公布的教师资格证规范。比如某网校的一位齐姓教师负责教授初一语文，其教师资格证编号为20192210222000031，她的资质为小学教师资格。

目前，在事件曝光后，新东方等部分存在问题的教师介绍已被撤下，在官网无法搜索到上述教师。

新东方一位客服介绍称，新东方在线与新东方的线下课师资不同，其对于新东方在线的选拔标准并不知晓。但她表示，在近期严管的风气下，新东方的教师资质不可能存在问题，也不存在低阶教师跨级高阶段教学的问题。

关注

新东方在线集中裁员？

近期，新东方在线也传出裁员等消息，新东方在线回应表示是“季度性常规优化”。据悉，在线教育公司新东方在线过去一个月进行了集中裁员，涉及中小学大班课业务的主讲教师、教学辅导、运营等多个岗位。各部门裁员的指标不同，约20%的中学部主讲老师已离职。和2020年暑期相比，大班课主讲和辅导老师约有一半已经离职，小班课也在压缩前端运营和主讲老师人数。

对此，新东方在线回应，新东方在线不存在集中裁员的动作或计划，更无所谓“各部门裁员指标”。季度性常规优化确实存在，但绝非一刀切的裁员。季度性地对教学质量和绩效不达标的老师进行优化，是长期存在的。

“中学事业部责任人确有调整，但公司对中学事业部绝无20%的裁员指标。为方便管理，中学部主讲团队大部分在过去几个月正在由西安向北京迁移，跨城市迁移过程中，部分教师离职的情况不可避免。截至目前，新东方在线确无集中裁员动作。”

新东方在线成立于2005年，是国内首批专业在线教育网站之一。2019年3月28日，新东方在线在港交所成功上市，成为港股“在线教育第一股”。数据显示，新东方在线近几年连续亏损，2019财年净亏损6410.9万元，同比下降178.12%；2020财年净亏损7.58亿元；截至2020年11月30日为止的6个月，新东方在线净亏损为6.74亿元，亏损幅度扩大670.6%。有分析认为，新东方也通过裁员方式进行成本控制。（记者 温婧 统筹 余美英）

提示

在线教育将迎来强监管

根据国家规定，在线教育的教师也必须具有相应的资格证书。2018年教育部等发布的《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》规定：线上培训机构所办学科类培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等必须在机构住所地省级教育行政部门备案，必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。

在中国消费者协会梳理的“2020年十大消费维权舆情热点”中，在线教育服务被点名，其教师资质造假、机构无证办学、诱导消费、虚假宣传、霸王条款、解除合同退费难等被提及。

在线教育行业也将迎来强监管。教育部部长陈宝生近期表示，今年要大力度治理整顿校外培训机构。3月31日，教育部基础教育司司长吕玉刚在国新办发布会上表示，今年教育部把培训机构治理工作列入重点工作任务，进一步加大校外培训机构治理力度。

(责编：温璐、郝孟佳)