原标题：肩负使命 追求卓越 在服务国家发展中成就新高度

4月19日，在清华大学110周年校庆前夕，习近平总书记来到清华大学考察并发表重要讲话，强调要坚持中国特色世界一流大学建设目标方向，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

习近平总书记的重要讲话为我国高等教育实现高质量发展指明了前进方向，为在新发展阶段建设中国特色世界一流大学提供了重要遵循，对清华大学的办学发展具有深刻而长远的指导意义。清华大学要自觉肩负使命、追求卓越，努力在服务国家发展中成就新高度。

“乘风好去，长空万里，直下看山河”

2013年，党的十八届三中全会对深化我国高等教育改革提出明确要求。2014年10月31日，清华大学在全国高校率先启动综合改革，全面推进7大方面45项改革任务。

2016年，习近平总书记在致清华建校105周年贺信中提出“面向世界、勇于进取，树立自信、保持特色”的要求。清华大学启动《“双一流”建设总体方案》，发布实施全球战略。2017年，党的十九大提出深化教育改革，加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。清华大学提出了2030年迈入一流大学前列、2050年前后成为世界顶尖大学的中长期发展目标。

2020年，克服新冠肺炎疫情不利影响，清华大学圆满完成综合改革任务、“双一流”建设周期任务、全球战略第一阶段任务，如期实现“三个九年，分三步走”战略目标，一流大学建设实现了历史性跨越。

国家的飞速发展、社会的迫切需求，是大学最好的发展机遇。清华大学的办学实践表明，在中国共产党坚强领导下，中国的大学可以从国家现代化建设中获得强大的发展能量，激发自身办学活力，走出一条中国特色世界一流的奋进之路。

“咬定青山不放松”

在学校党委坚强领导下，清华人以“咬定青山不放松”的精神扎实推进综合改革。

教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。清华把人才强校战略作为新百年发展的核心战略，通过教师人事制度改革提高了师资水平。强调教书育人是教师的第一学术责任，一流学者要上讲台。设立“开放交流时间”制度，完善教育教学奖励体系，让尊师重教成为校园最美的风尚。

立德树人是大学的根本任务。清华确立了价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，创新人才培养模式，坚持一流本科教育是一流大学的底色、一流博士生教育体现一流大学人才培养的高度。传承“体魄与人格并重”的育人传统，加强美育和艺术教育，打造创意、创新、创业融合教育平台，构建全频谱学生发展支持体系，为学生创造自主成长的更大空间。

学科是学校开展人才培养和学术研究的平台。清华健全学科发展调整机制，构建“学科领域—学科群—学科”“双一流”建设体系。实施文科建设“双高”计划、工科规划、理科提升计划。

创新是大学的硬实力。清华坚持“四个面向”，持续推进科研体制机制改革。强化基础研究，推动学科交叉融合，推进重大前沿部署，主动请缨成立实体性航空发动机研究院，努力为解决“卡脖子”问题作贡献。健全新型智库体系，构建新型产学研协同创新体系，推进全球视野下的开放创新。

一流大学要有一流的学术标准和完善的学术评价制度。清华破“五唯”倾向、立质量标准，建立“重师德师风、重真才实学、重质量贡献”的评价导向，把教书育人的投入与成效纳入教师学术评价体系，营造一流学术生态和学术文化。

中国的大学要站在世界地图前思考办学定位。清华大学成立全球创新学院、中意设计创新基地、东南亚中心、拉美中心，创办苏世民书院，建设深圳国际研究生院，发起成立亚洲大学联盟、世界大学气候变化联盟、世界慕课联盟并担任主席单位，举办世界和平论坛、“一带一路”达沃斯论坛，国际影响力显著提升。

2020年，新冠肺炎疫情给全世界带来巨大挑战。清华大学把师生健康放在首位，坚守教书育人职责，率先开展全体系在线教学，探索线上线下融合式教学；全力推进抗疫科研攻关，积极推进公共卫生领域的国际交流与合作；与联合国教科文组织联合发起全球大学特别对话，举办中美大学校长论坛；完善人才培养结构，实施强基计划，推进国家重点实验室改革，展现了迎难而上、开拓进取的奋进姿态。

“引领意无限”

扎根中国大地建设世界一流大学是一个永无止境、不断超越的过程。

一流意味着贡献。大学只有在服务国家的历史进程中才能成就一流的高度，一流大学的光芒首先要照亮自己国家和民族前进的方向，进而为解决全人类共同面对的重要问题作出贡献。

一流意味着引领。一流大学不仅引领科学技术的进步，更要引领思想文化的创新。

一流意味着独特性。中国大学在世界高等教育版图中的地位与办学水平、办学质量有关，更与中国特色密切相关。只有坚持中国特色，才能成为世界一流。

当前和今后一个时期，中国的发展仍然处于重要战略机遇期，中国高等教育仍然处于最好的发展时期。我们要认真学习贯彻习近平总书记此次来校考察时的重要讲话精神，以更强的责任感使命感，坚定自信、乘势而上、勇于担当，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量内涵式发展道路，以更高标准提升人才培养质量、学术创新水平、国际交流合作层次，在服务国家现代化建设和中华民族伟大复兴的历史进程中成就新高度！（作者：邱 勇，系中国科学院院士、清华大学校长）

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