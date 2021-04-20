人民网北京4月20日电 （记者孙竞）“面对敌人的威胁和引诱，伍若兰很清楚，她即将面临死亡。但是她没有一丝动摇，坚定地说：‘共产党人从来不怕死，为人民解放而死最光荣。若要我低头，除非日从西边出，赣江水倒流！’”

19日晚，由文化和旅游部组织的“百名红色讲解员讲百年党史”活动首场高校宣讲在北京第二外国语学院举行。10位宣讲人娓娓道来，生动讲述了中国共产党成为百年大党、创造伟大业绩的奋斗历程。

宣讲会现场。人民网记者 孙竞摄

宣讲会上，嘉兴南湖风景名胜区讲解员蒋昕莹、南昌八一起义纪念馆讲解员周甜、中国人民抗日战争纪念馆讲解员李洋等10位全国红色故事讲解员大赛优秀选手、全国红色旅游“五好”讲解员，聚焦党在各个历史时期淬炼的“红船精神”“长征精神”“抗美援朝精神”等，饱含深情讲述中国共产党团结带领人民进行革命、建设、改革伟大实践的故事，诠释党历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息的伟大精神。

现场师生聆听宣讲。刘紫涵摄

党史中的“真理”故事、“人民”故事、“奋斗”故事，引发了在场师生的强烈共鸣。北京第二外国语学院文化与传播学院本科生张杨豫格说：“红色讲解员们的生动讲述让我十分感动，我更加深刻地体悟到了中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命。作为新时代大学生，我们是伟大时代的见证者，更是中华民族复兴伟业的接力建设者。我们要知史爱党、知史爱国，将小我融入奋进的时代江河，以我之青春，筑中华之荣光。”

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