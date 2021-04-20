原标题：北京公布2021年义务教育入学政策

19日，北京市教委公布了2021年义务教育阶段入学工作的意见。据了解，今年北京市将进一步加大多校划片力度，稳妥推进以多校划片为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式，要求各区严格执行已经公布的多校划片政策。北京市教委同时强调，严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据，严禁以面试、评测、接收简历等各种形式选拔学生，严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前选拔学生。

面对持续增长的学位需求，北京市教委指导各区进一步加大入学保障力度，多渠道增加学位资源供给。其中一项措施是加快学校建设，今年通过新建、改扩建学校和接收小区配套学校等方式，全市新增两万个中小学学位。

北京市提出，各区教委要根据学位供给情况和户籍、房产、居住年限，积极稳妥推进以多校划片为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式。残疾儿童少年同等条件下在服务范围内就近就便优先入学。

北京市强调要严肃执纪问责，维护入学秩序，除上述3个“严禁”，还将进一步强化免试就近的要求，市区两级教育行政部门要严格控制跨学区、跨区招生。北京市教委提出，各区教委要落实属地主责，加强管理，全面准确做好入学政策宣传和招生的各项工作，对违规行为要依据有关规定严肃处理。（记者樊未晨）

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