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针对出行、就医、消费等高频事项——

河北将开设老年人智能技术课程

2021年04月20日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄4月19日电  （记者邵玉姿）为推动解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，提高老年人运用智能技术的能力和水平，切实增强老年人在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感，近日，河北省教育厅印发了《关于加强老年人日常智能技术应用教育培训工作的通知》，明确到2022年底，全省各地社区教育、老年教育机构普遍开设智能技术应用课程，向有意愿、有能力的老年人开展日常智能技术应用教育培训。

根据《通知》，河北将聚焦老年人日常智能技术应用中的现实问题和突出困难，开展专题调研，梳理老年人迫切需要学习掌握的日常智能技术应用难点问题。在此基础上，结合老年人学习需求，重点针对老年人出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项和服务场景，组织有关部门和院校研发一批贴近生活、图文并茂、简单易学的老年智能技术全媒体培训课程。鼓励各地社区教育、老年教育机构同步开发制作微视频、直播课、教材读本、宣传册等具有地方特色的教学资源。

《通知》要求充实师资服务教学。社区教育学院和老年大学（学校）要充实加强老年人日常智能技术应用专业师资力量。鼓励普通高校、职业院校相关专业的师生到社区教育、老年教育机构兼职任教或从事志愿服务活动。邀请社会各行各业智能技术应用人才作为兼职教师或志愿者参与教学服务。

《通知》提出就地就近开展线下培训。社区教育、老年教育机构应将日常智能技术应用相关内容纳入教学培训计划，开设相应课程，对有能力、有意愿的老年人就近就地开展体验式教学活动。同时把预防网络诈骗、电信诈骗等安全教育列入培训内容，引导老年人正确认识与使用智能技术，树立理性消费观念，增强风险防范意识。鼓励有条件的普通高校、职业院校、开放大学（广播电视大学）面向老年人开展智能技术应用专题培训。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 13 版）

(责编：李依环、熊旭)

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