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着力培育更多“能工巧匠”

宁夏银川 杨柳风
2021年04月20日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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企业工作岗位的实际操作与培训机构的理论实践授课相结合，工作内容与技能提升相结合……近年来，北京市通州区积极搭建校企合作平台，企校双制、工学一体，充分释放出“新型学徒制”的政策红利。

习近平总书记对职业教育工作作出重要指示，强调“加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”。“师带徒，传帮带”，学徒制是工匠技术得以传承的传统方式。“新型学徒制”，“新”在产教融合、共同发力，注重引入职业培训机构和职业院校协同开展培训，并由政府给予激励推动。近年来，从启动试点到全面推进，“新型学徒制”在不少地方已经落地生根。从实践看，招工即招生、入企即入校的模式，提升了职业技能人才的水平，一定程度上解决了院校培育与企业所需之间的“错位”难题，是解决就业结构性矛盾的重要举措。人才是第一资源，通过“新型学徒制”培育更多能工巧匠，对企业、行业和地方的长远发展来说，意义深远。

今年，山东对纳入企业新型学徒培训项目的企业，按照规定给予相应补贴；广东中山提出从2021年到2025年，每年开展企业新型学徒制培训1000人……促就业的背景下，一些地方以更大力度，进一步扩大“新型学徒制”培训规模。努力发挥好政府、企业、培训机构和学校的作用，提高培训的针对性和有效性，完善人才培养、使用、评价、激励体系，“新型学徒制”定能释放更大红利，为高质量发展提供源源不断的技能人才支撑。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)

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