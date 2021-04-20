本报北京4月19日电 （记者李昌禹）为深入学习贯彻习近平总书记关于城乡社区治理重要论述，充分展现城乡社区治理改革创新成果，展示广大城乡社区工作者担当作为的良好精神风貌，中央宣传部、民政部近日向全社会公开发布“最美城乡社区工作者”先进事迹。

社区是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”。此次发布的绳桂玲、刘娟、窦乃兴、华磊、林丽娜、裴春亮、杨宁、余绍容、宁启水、张丽萍等10位先进模范，是广大城乡社区工作者中涌现出的优秀代表。他们中，有的不断创新社区工作方法，为居民解决民生难题，发动居民共建美好社区；有的二十年如一日，用心用情用力为居民服务，实现了“后进”社区到远近闻名的先进社区的蜕变；有的“抠小家”“富大家”，用一股闯劲儿将经济滞后的革命老区村发展成资产过亿的现代新农村；有的脱下军装在社区一线闪光，用最美的青春书写年轻人的担当；有的积极发动社会慈善力量参与，整合各方资源为社区困难群众点燃生活的希望；有的致富不忘乡亲，毅然回乡带领村民走上共同富裕的道路；有的大学毕业回到家乡，扎根山村十余载，带领少数民族群众脱贫摘帽奔小康；有的舍生忘死当好“主心骨”，在地震灾后重建中用“苦黄连”换来百姓的“甜日子”；有的时刻把村民的冷暖挂在心上，用两条“铁腿”领着大山里的贫困村走上了致富路；有的全力做好社区民族团结工作，用真情拉近各族居民群众和谐互助邻里关系……在脱贫攻坚战、新冠肺炎疫情防控斗争中，广大城乡社区工作者不讲条件、不计报酬，义无反顾冲在第一线，用实际行动再次证明，广大城乡社区工作者是实现人民脱贫致富安居乐业、维护社会和谐稳定、筑牢中国特色社会主义大厦根基的重要力量。

发布仪式现场播放了10位“最美城乡社区工作者”先进事迹视频短片，从不同侧面讲述了他们的工作生活感悟。中央宣传部、民政部负责同志为他们颁发“最美城乡社区工作者”证书。

广大城乡社区工作者表示，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真开展党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“最美城乡社区工作者”为榜样，牢记初心使命，强化责任担当，积极服务群众，努力成为社区带头人、居民贴心人、事业传承人，为实现人民安居乐业、维护社会和谐稳定、筑牢中国特色社会主义大厦根基作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 04 版）

(责编：李依环、熊旭)