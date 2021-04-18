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多学科融合 小学桃花音乐节举办

2021年04月18日10:44 | 来源：中国网
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原标题：多学科融合 小学桃花音乐节迎接建党100周年

　　在庆祝建党100周年之际，为了丰富学生的校园课余生活，激发爱国情感，提升审美素养，陶冶情操、培养学生的创新精神、激发创造活力，北京明远教育书院实验小学（知语城校区）通过多学科融合，将爱国主义教育与美育工作相结合，举行首届“桃之夭夭灼灼其华”桃花音乐节活动。

　　活动在学校党支部书记、校长鲍凤华慷慨激昂的开幕致辞中拉开帷幕。

　　阳光微风，轻轻暖暖，花儿悄无声息的舒展，装点了整座校园，亦惊艳了双眸，好一个不得不爱的花花世界。“桃之夭夭灼灼其华”出自《诗经 周南 桃夭》，本意为形容春天桃花盛开，繁茂鲜艳的样子。用来比喻新娘像桃花一样美好。以此句作为本次活动主题，既应景，同时也寓意着像花一样年纪的同学们快乐、美好的样子。同学们走出教室，赏桃花、听音乐，伴着歌声与笑声，拥抱大自然，感受春天的快乐和音乐的美好！

　　开幕式上，学校的行进打击乐团首先进行了精彩的开场表演《十面埋伏》。而后篮球队的同学，伴着欢快的音乐，表演了《律动篮球》。尤克里里社团的同学带来了一曲青春洋溢、积极向上的《少年》。“七彩阳光”合唱团的同学们映着桃花、伴着国旗，唱响了《桃花笑》和《我仰望五星红旗》。全校同学们共同吟诵了古诗《惠崇春江晚景二首》，感受了美好的意境。最后，管乐社团的同学们为我们献上了精彩的曲目《我的家乡在日喀则》、《蓝色山脉传奇》以及《我和我的祖国》，为党的100周年华诞献礼！

　　开幕式结束后，学校还安排了精彩的互动体验环节。除了以上开幕式表演的社团外，拉丁、民族舞蹈社团、童绘美术社团、朗诵社团、多媒体社团、足球、棒球等社团地同学们在各个展位也准备了精彩的节目，同学们可以自由的去到各个展位进行互动体验，感受音乐的美妙和艺术的乐趣！

　　学校校长鲍凤华介绍，首届“桃之夭夭灼灼其华”桃花音乐节活动的开展，为学生提供一个观察美、欣赏美、体验美、创造美的广阔舞台，让每一个学生都能参与其中，充分发挥自身特长。同时丰富校园文化生活，营造校园快乐氛围，创设良好的育人环境，提高学生综合素质，促进学校品味提升和教育内涵建设。

　　北京明远教育书院实验小学以顾明远先生“活动教育”的思想内核为依据，深化“活动课程化”和“课程活动化”的改革；以丰富课程内涵，开阔课程视野，增强课程活力，凸显课程价值为目标，构建多学科融合、以儿童为中心、以活动为核心、以学生核心素养和综合素质发展为靶心的“明远”课程文化体系。本次桃花音乐节活动，也是将爱国主义教育与美育工作相结合，激发学生爱国情感，提升审美素养，陶冶情操、培养创新精神、激发创造活力。

(责编：熊旭、陈羽)

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