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“教博会”迈进3.0时代 推动教育创新成果转化打出“组合拳”

2021年04月18日09:12 | 来源：中国网
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原标题：“教博会”迈进3.0时代 推动教育创新成果转化打出“组合拳”

　　4月16日，以“汇聚·碰撞·变革：创新驱动教育高质量发展”为主题的第六届中国教育创新成果公益博览会（简称“教博会”）首次新闻发布会在北京师范大学珠海校区举行。

　　“第六届教博会将迈进3.0时代。”教博会的发起者、北京师范大学中国教育创新研究院院长刘坚介绍，教博会3.0版本有以下几个亮点，包括回应社会重大关切，聚焦若干重大主题，服务于构建教育高质量体系；成为与各地教育部门及高师院校深度合作的“试验田”与协同平台；成立两委会及系列研究中心，为探索成果转化长效机制提供专业支持；大量头部企业和公益机构参与，放大教博会品牌效应等。其中，教育成果转化将是本届教博会的“重头戏”之一。为此，主办方将创新一系列机制、举措，通过设立试验校、试验区，成立两委会及系列研究中心等，探索成果转化长效机制，同时还将首次设置专区，重点支持洽谈会、路演、签约仪式活动等，为推动教育创新成果转化打出“组合拳”。

　　千项教育创新成果展示“中国智慧”

　　国家“十四五”规划明确把提升国民素质放在突出重要的位置，提出“构建高质量的教育体系”。

　　刘坚表示，面对全球新一轮科技变革以及我国经济社会转型升级大趋势，尤其是以中美关系为轴心的错综复杂国际环境带来的新挑战，迫切需要深化教育改革，回归学习本质、创新教学方式，形成以核心素养落实立德树人的教育高质量发展新格局。

　　据介绍，第六届教博会继续面向各级教育部门、幼儿园和中小学校、社会教育创新机构、优秀教育创新企业征集优秀教育创新成果，基于教育创新成果SERVE模型精选1000项左右集中展示，覆盖全国所有省市自治区（含港澳台地区）。

　　同时，第六届教博会还将颁发教博会最高奖“SERVE奖”，发布首个教育创新环境指数和卓越教师教学能力标准，举办致敬中华优秀传统文化大中小学学生项目成果展示、科技素养运动会、动手做数学做科学活动，设立项目学习、新时代劳动教育、考试与评价、学习科学、学前教育、家庭与社会教育等多个重大主题展区。

　　据介绍，今年是教博会的第六届，此前已成功举办5年。考虑到新百年我国教育高质量发展对教育创新成果的内涵需求，同时充分考虑后疫情时代对人类交流方式带来的深刻影响，本届教博会将不再重点强调参展成果数量、参会人数规模、主题论坛品类，转而更加突出创新成果的高品质、时代性和行业领先水平，更加强调与会人员的代表性和嘉宾的号召力，更加注重论坛主题的政策导向性和学术影响力。

　　由此，本届教博会在成果展示和活动策划上，将聚焦若干重大主题，其中包括“致力于落实文化理解与传承素养的中华优秀传统文化教育”“核心素养导向、体现项目学习理念的课程、学习与教学新变革”“有助于学生养成良好生活习惯和健康体魄的校园新生态”等议题。此次教博会汇集广大教育系统和社会各界的集体智慧，集中反映最近几年来全国范围内，指向教育内涵发展、有助于回归教育本质和回应人工智能时代挑战的优秀教育创新成果，共同构建高质量教育体系新样态。

　　多项举措打通教育创新成果转化“最后一公里”

　　据介绍，为打通教育创新成果转化过程中的壁垒，缓解教育创新成果落地难的问题，组委会将从第六届教博会起进行系统设计、全力推动，借助广泛社会宣传、知识产权保护、企业投资融资、教育部门应用和公益机构捐赠等多渠道的支持作用，将教博会打造成为教育创新成果市场化的重要突破口。

　　据悉，今年组委会将探索成果转化推广的新途径，通过建立教育创新试验区、试验校的方式，为更多地区、学校以及成果提供方深度合作搭建协同平台，进而推动教育实践的整体变革。未来，教博会不仅是全国教育同行交流学习的“大课堂”，分享经验、寻找同道、展示自我的“大舞台”，也能成为促进优秀教育创新成果转化为教育现实生产力的有效平台。

　　同时，为打通教育创新成果转化的瓶颈，北京师范大学中国教育创新研究院还将依托校内外、国内外专家力量，成立发展委员会、学术委员两个专门机构，以及中华优秀传统文化教育研究中心、项目学习研究中心、教育创新与领导力中心等12大中心，设计教博会全流程教育成果转化体系，建立成果挖掘—成果孵化—成果落地全链条追踪模式。与此同时，针对成果转化应用过程中的关键难题开展研究，依托研究院发展委员会和学术委员会的专家资源，汇聚国内外相关力量，建立促进成果转化应用的平台。通过这一举措，让更多的优秀教育创新成果得到共享传播，使教育创新成果在广袤的教育实践土壤中流动起来，实现其应用价值转化为教育生产力。

　　值得关注的是，第六届教博会将设置专区，重点支持并组织优秀教育创新产品新闻发布会、优秀项目路演、成果交易与应用签约仪式、教育创新人物和教育创新名企业评选、教育创新成果应用典型经验交流等活动，以此刺激更多成果持有者加强教育创新成果市场化的意识，把教博会打造为一个教育创新成果市场化的重要突破口。（记者 徐虹）

(责编：熊旭、陈羽)

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